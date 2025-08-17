Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Huaracheros de Yalálag se defienden del plagio; acusan regateo

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

El colectivode Sonora localizó seis vehículos y al menos dos en el camino del Sáric al Sásabe.

compartió en sus redes sociales, fotografías de las unidades donde se puede apreciar que tienen mucho tiempo abandonadas en el desierto de Sonora.

También se pueden apreciar múltiples impactos de bala en algunos automóviles.

Tras el hallazgo ocurrió en el predio del cerro El Chile, la líder del colectivo agradeció el acompañamiento de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal, Secretaría de Marina y de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora.

