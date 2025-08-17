El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó seis vehículos y al menos dos cuerpos calcinados en el camino del Sáric al Sásabe.

Ceci Patricia Flores compartió en sus redes sociales, fotografías de las unidades donde se puede apreciar que tienen mucho tiempo abandonadas en el desierto de Sonora.

También se pueden apreciar múltiples impactos de bala en algunos automóviles.

Tras el hallazgo ocurrió en el predio del cerro El Chile, la líder del colectivo agradeció el acompañamiento de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal, Secretaría de Marina y de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora.

