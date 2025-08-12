La Casa Blanca acogerá un combate de la UFC el Día de la Independencia de Estados Unidos en 2026

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunció este martes que la Casa Blanca acogerá el próximo 4 de julio un evento de artes marciales mixtas con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, tras haber conversado con el presidente, Donald Trump.

El propio Trump había adelantado el pasado julio las intenciones de celebrar una velada en la residencia presidencial con motivo del próximo día de la Independencia, aunque la UFC no se había pronunciado.

"Definitivamente va a suceder", dijo White a la cadena CBS cuando fue preguntado al respecto.

White aseguró que conversó el lunes con Trump y que planeaba reunirse con el mandatario y con su hija Ivanka a finales de agosto para ultimar los detalles del evento.

"Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: 'Quiero a Ivanka en medio de esto'", indicó White. "Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones".

Trump mantiene una estrecha relación con White, quien ha aparecido en varios eventos junto con él. Además, el mandatario republicano acudió como espectador a la velada de la UFC en Nueva Jersey en junio pasado.

Este anuncio se produce un día después de que Paramount se hiciera con los derechos en exclusiva para retransmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026 por 7 mil 700 millones de dólares.

El acuerdo, que se extiende por siete años, significará además el fin del pago por evento que imperaba hasta ahora en la UFC.