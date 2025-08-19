El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que un acuerdo de paz en Ucrania podría aumentar sus chances de ir al cielo, bromeando con que sus probabilidades de alcanzar la gloria son actualmente bajas.

El mandatario republicano ya había declarado su deseo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de su aspiración a ser candidato al Premio Nobel de la Paz.

Pero un día después de recibir en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, y a los líderes de varias naciones europeas, Trump afirmó que sus motivaciones no son solo terrenales.

"Quiero intentar ir al cielo si es posible", declaró Trump en el programa "Fox & Friends" de la cadena Fox News. "He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones".

Para los criterios tradicionales, Trump no es ningún santo.

A lo largo de los años, el multimillonario republicano se ha visto envuelto en varios escándalos, fue sometido a dos juicios políticos en su primer mandato (2017-2021), y es el primer presidente estadounidense en recibir una condena penal, en un caso por sobornos a una exestrella porno.

Sin embargo, desde que sobrevivió a un intento de asesinato el año pasado, Trump se ha vuelto cada vez más religioso.

En su toma de posesión en enero, afirmó haber sido "salvado por Dios para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande".

Trump, que cuenta con un fuerte apoyo de la derecha religiosa estadounidense, ha abrazado los principios de la fe con mucha más fuerza en su segunda presidencia.

Creó una Oficina de la Fe y nombró a una asesora espiritual oficial, Paula White, quien ha dirigido varias sesiones de oración en la Casa Blanca.

Según la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, "el presidente hablaba en serio" este martes sobre sus comentarios sobre Ucrania.

"Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que hagamos todos en esta sala", dijo a los periodistas Leavitt, de 27 años, quien realiza sesiones de oración antes de las ruedas de prensa.

