Washington. El gobierno del presidente Donald Trump informó que está revisando a todas las más de 55 millones de personas con visas de Estados Unidos por posibles violaciones que puedan llevar a su deportación.
El Departamento de Estado señala que las visas que permiten a las personas permanecer en Estados Unidos son revocadas en cualquier momento si hay "indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista".
EU suspende visas humanitarias para palestinos de Gaza; ocurre tras denuncia de influencer de extrema derecha
ss/mcc