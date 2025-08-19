El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció este martes que logró una alianza con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de detención para "extranjeros criminales" detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta es la tercera alianza estatal que ICE logra luego de las prisiones de "Alligator Alcatraz" en Miami y "Speedway Slammer" en Indiana y la nueva instalación será apodada como "Cornhusker" que en español significaría algo así como el "mazorcador de maíz", en referencia al principal cultivo por el que se conoce a Nebraska, según un comunicado de DHS.

Las autoridades agregaron que este centro ofrecerá 280 camas para personas extranjeras que sean detenidas y es parte del programa de 800 mil camas que ICE está implementando luego de la aprobación del gran proyecto presupuestario y fiscal impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado en julio por el Congreso estadounidense.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio para el nuevo centro carcelario para "poder sacar lo peor de nuestro país".

Además, su departamento agregó que el estado de Nebraska estaría dispuesto a firmar un acuerdo para que los patrulleros estatales se sumen a los agentes de ICE para realizar operativos conjuntos en materia de migración.

Durante 2025, la Administración Trump aceleró la detención de migrantes en el país y los datos oficiales señalan que 59 mil 380 personas están actualmente dentro de los centros de detención de ICE.

Agentes federales, incluyendo miembros del ICE, patrullan los pasillos del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz, en Nueva York, el 24 de julio de 2025. Foto: Archivo/EFE

Gobernador de Nebraska anuncia planes para el centro de detención de inmigrantes

El gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, anunció planes el martes para crear un centro de detención de inmigrantes en una zona agrícola del suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Pillen dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campamento de trabajo para reclusos de mínima seguridad existente en la zona rural de McCook para mantener detenidas a personas que esperan su deportación y que están arrestadas por otros procedimientos de inmigración.

La instalación puede albergar a 200 personas, con planes de expandirla a 300. McCook está a unos 338 kilómetros (210 millas) al oeste de Lincoln, la capital del estado.

Kristi Noem. Foto: Archivo/AP

“Es para mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses en todo nuestro país”, declaró Pillen en un comunicado.

Pillen anunció que ordenaría a la Guardia Nacional de Nebraska que proporcione apoyo administrativo y logístico a los agentes de inmigración estacionados en Nebraska. Unos 20 soldados de la Guardia también participarán.

Añadió que la Patrulla Estatal de Nebraska firmaría un acuerdo que permite que los patrulleros ayuden a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos.

El gobierno de Trump está añadiendo nuevas cárceles en todo el país para detener al creciente número de inmigrantes que ha arrestado y acusado de estar en el país ilegalmente. Los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tanto viejos como nuevos, albergaban a más de 56 mil inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.

La nueva instalación fue apodada el jueves como “Cornhusker Clink” (“Cárcel de la trilladora”) por el director de correccionales Rob Jeffreys. Entre las cárceles nuevas o que se planea crear en Estados Unidos está el centro de detención en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, que se inauguró el mes pasado. Está diseñado para detener a hasta tres mil personas en tiendas de campaña. Cuando Trump lo visitó, sugirió que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país.

La instalación de Florida también ha sido objeto de impugnaciones judiciales por parte de abogados que alegan que ahí se cometen violaciones al debido proceso, incluyendo al derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados, acceso limitado a los tribunales de inmigración y malas condiciones de vida. Los críticos han tratado de detener más construcciones y operaciones hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSan. Foto: Archivo/AP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se prepara para abrir una segunda cárcel para inmigrantes, apodada “Deportation Depot”, en una prisión estatal en el norte de Florida. Se prevé que tenga mil 300 camas, aunque esa capacidad podría ampliarse a dos mil, dijeron funcionarios estatales.

También la semana pasada, funcionarios en la ciudad rural de Mason, Tennessee, aprobaron acuerdos para usar una antigua prisión para encarcelar a inmigrantes y que sea administrada por una empresa privada, a pesar de las fuertes objeciones manifestadas por residentes y activistas durante una reunión pública.

Y el gobierno de Trump anunció planes este mes para una cárcel de mil camas en Indiana que se llamaría “Speedway Slammer” (“Cárcel de la autopista”).

Jeffreys dijo que los 186 reclusos que están actualmente en el campamento de trabajo de McCook serán trasladados a otras instalaciones correccionales del estado para que el sitio pueda ser reutilizado.

La instalación será administrada por el estado de Nebraska, pero será financiada por el gobierno federal. Todos los detenidos serán de bajo a mediano riesgo, dijo Jeffreys.

El director de correccionales estimó que tomará de 45 a 60 días reubicar a todos los prisioneros actuales de McCook mientras se repara una prisión en Lincoln por los daños recientes provocados por las tormentas. Hasta el momento, se ignora en qué momento el ICE podría comenzar a enviar detenidos a la instalación.

Agentes federales y del ICE se llevan a un hombre a rastras tras su audiencia judicial en el tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz, en la ciudad de Nueva York, el 24 de julio de 2025. Foto: Archivo/AFP

Pero Jeffreys dijo que el lugar ya está preparado para albergar personas, por lo que los detenidos no serán alojados en tiendas de campaña u otros sitios temporales. “Esa instalación ya ha sido acreditada. Está lista en caso de que tengamos que mover a nuestra gente y trasladar a los detenidos”, dijo.

El plan de Nebraska ya ha generado preocupaciones

En un video publicado en redes sociales, la senadora estatal independiente Megan Hunt, criticó la falta de transparencia sobre los planes para el centro de detención, y destacó la solicitud que hizo al gobernador y al poder ejecutivo de correos electrónicos y otros registros sobre los planes para construir la instalación, solicitud que no fue cumplida. Instó a la gente a apoyar a los grupos locales de defensa de derechos de los inmigrantes y dijo que cualquier respuesta por parte de la Asamblea Legislativa no llegaría hasta el próximo año, y solo con suficiente apoyo de los legisladores.

“Lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros vecinos, proteger a las personas en nuestras comunidades que están siendo atacadas por estas personas horribles, estas organizaciones horribles que están tomando decisiones para encarcelar, detener, desaparecer a nuestros vecinos, familias y amigos”, expresó Hunt.

El martes por la tarde, seis manifestantes se sentaron en el pasillo fuera de la oficina del gobernador con carteles que decían: “No a Nebraska Nazi” e “ICE = Gestapo”.

Maghie Miller-Jenkins de Lincoln dijo que no cree que un centro de detención del ICE sea una buena idea, y agregó que el estado debería abordar problemas como el hambre infantil y la falta de vivienda. “Este estado tiene numerosas cosas en las que podrían centrarse y que beneficiarían a los electores”, señaló.

