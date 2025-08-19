Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, de 672 toneladas y 40 metros de ancho, la mayor empresa del proyecto de desplazamiento del centro de la ciudad por la expansión de la mina local.

La iglesia de Kiruna es trasladada a su nueva ubicación a una velocidad de 1 kilómetro por hora, en Kiruna, Suecia, el martes 19 de agosto de 2025. Foto: EFE

La icónica iglesia de Kiruna tiene un peso de 672 toneladas y mide 40 metros de ancho, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE

Para el traslado de la iglesia de Kiruna se diseñó especialmente una plataforma con 224 ruedas, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE

Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE

