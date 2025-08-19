Más Información

EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

SCJN inicia sesión extraordinaria; se resolverán únicamente temas electorales

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Lord Pádel y su socio buscan reparar el daño, afirma su abogado

Paquete Económico 2026, sin muchas sorpresas; finanzas públicas seguirán apretadas por mayor gasto social y apoyo a Pemex, prevén

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Así son las nuevas videocámaras 360°del C5 para vigilar la CDMX; cámaras móviles permiten paneos y zoom

Brugada confía en que ciudadanía preste sus videocámaras; buscan reforzar estrategia de videovigilancia en CDMX

Las autoridades de Kiruna (norte de ) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, de 672 toneladas y 40 metros de ancho, la mayor empresa del proyecto de desplazamiento del centro de la ciudad por la expansión de la mina local.

La iglesia de Kiruna es trasladada a su nueva ubicación a una velocidad de 1 kilómetro por hora, en Kiruna, Suecia, el martes 19 de agosto de 2025. Foto: EFE
La icónica iglesia de Kiruna tiene un peso de 672 toneladas y mide 40 metros de ancho, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE
Para el traslado de la iglesia de Kiruna se diseñó especialmente una plataforma con 224 ruedas, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE
Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, el 19 de agosto de 2025. Foto: EFE
Con información de EFE

