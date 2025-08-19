Más Información

Los Ángeles.- El Gobierno del presidente de EU, , inició una actualización de los factores que se tendrán en cuenta para otorgar beneficios migratorios como el carácter moral, la actividad antiestadounidense, terrorista, o antisemita que serán consideradas como puntos negativos y pueden derivar en la negación de la solicitud.

El (USCIS) anunció este martes que está actualizando las directrices de su manual de políticas sobre los elementos que los funcionarios consideran en ciertas solicitudes de beneficios que requieren su discreción.

Entre estos factores se considerará cualquier participación en organizaciones que estén en contra de las políticas estadounidenses o terroristas, así como actividad antisemita.

Como parte de esa revisión, USCIS incluyó la actividad antiestadounidense entre los temas que se someten a verificación en redes sociales, lo que será "un factor abrumadoramente negativo" en cualquier análisis a discreción de un funcionario.

En este sentido, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS dijo que los beneficios migratorios en Estados Unidos “no deben otorgarse a quienes desprecian al país” y subrayó que en la medida de lo posible se realizarán rigurosas investigaciones en cada caso.

“Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”, agregó.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

EU sólo dará el beneficio a "personas de carácter moral"

El anuncio de este martes se suma a un reciente memorando en el que USCIS instruye que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que "han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral", conocido como GMC.

"De ahora en adelante, los funcionarios del USCIS deben considerar los atributos positivos de un extranjero y no simplemente la ausencia de mala conducta", se lee en el memorando.

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera el funcionario, como infracciones de tránsito reiteradas.

