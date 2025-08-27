Washington. Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, quiere solicitar asilo en Estados Unidos, dijeron sus abogados a un juez federal el miércoles.

Ábrego García, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes.

Funcionarios de la administración federal han dicho que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.

ss/mcc