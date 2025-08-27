Más Información
Washington. Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, quiere solicitar asilo en Estados Unidos, dijeron sus abogados a un juez federal el miércoles.
Ábrego García, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes.
Funcionarios de la administración federal han dicho que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.
ss/mcc