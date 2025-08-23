Más Información

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero

Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Tamaulipas; Fiscalía inicia investigación

Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes

“Nos da miedo que EU nos vaya a quitar la visa”; juarenses denuncian incertidumbre

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narco, uso de armas exclusivas, entre sus delitos

Fuerza Civil abate a 12 presuntos delincuentes en Doctor Coss, Nuevo León; repelen ataque armado

Funcionarios de inmigración manifestaron que tienen la intención de deportar a a Uganda, después de que él rechazara una oferta para ser a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas, según un documento judicial presentado el sábado.

La oferta de Costa Rica llegó el jueves por la noche, después de que se hiciera evidente que el probablemente sería liberado de una cárcel en Tennessee al día siguiente. Ábrego García rechazó extender su estancia en la cárcel y fue liberado el viernes para esperar el juicio en Maryland con su familia. Más tarde ese día, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes.

El caso de Ábrego García se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después de que fuera deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, sólo para detenerlo bajo cargos de tráfico de personas.

Aunque Kilmar Ábrego fue considerado elegible para la liberación previa al juicio, había permanecido en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente si era liberado.

Esos temores se mitigaron en parte por un fallo reciente en un caso separado en Maryland, que requiere que los funcionarios de inmigración den tiempo a Ábrego García para preparar una defensa.

