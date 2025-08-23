Más Información
Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero
Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes
Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad
Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice
Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión
Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narco, uso de armas exclusivas, entre sus delitos
Funcionarios de inmigración manifestaron que tienen la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, después de que él rechazara una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas, según un documento judicial presentado el sábado.
La oferta de Costa Rica llegó el jueves por la noche, después de que se hiciera evidente que el ciudadano salvadoreño probablemente sería liberado de una cárcel en Tennessee al día siguiente. Ábrego García rechazó extender su estancia en la cárcel y fue liberado el viernes para esperar el juicio en Maryland con su familia. Más tarde ese día, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes.
El caso de Ábrego García se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después de que fuera deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, sólo para detenerlo bajo cargos de tráfico de personas.
Lee también Liberan al salvadoreño Kilmar Ábrego García de cárcel en Tennessee; se reunirá con su familia en Maryland a la espera de juicio
Aunque Kilmar Ábrego fue considerado elegible para la liberación previa al juicio, había permanecido en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente si era liberado.
Esos temores se mitigaron en parte por un fallo reciente en un caso separado en Maryland, que requiere que los funcionarios de inmigración den tiempo a Ábrego García para preparar una defensa.
Texas adopta mapa electoral para preservar mayoría legislativa de Trump; gobernador deberá ratificar la decisión
sg/mcc