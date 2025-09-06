Deir Al-Balah, Franja de Gaza.— El ejército de Israel pidió a los palestinos en la ciudad de Gaza que se trasladen a una zona humanitaria que designó en el sur, mientras ampliaba sus operaciones en preparación para tomar el control de la ciudad azotada por la hambruna, incluyendo ataques a edificios de gran altura.

Algunas partes de la ciudad, donde viven casi un millón de personas, ya se consideran “zonas rojas”, donde se han emitido órdenes de evacuación antes de la esperada ofensiva.

Los grupos de ayuda han advertido repetidamente que una evacuación a gran escala de la ciudad de Gaza exacerbaría la terrible situación humanitaria, después de que la principal autoridad mundial en crisis alimentaria declarara que la ciudad está afectada por la hambruna.

Los palestinos han sido desarraigados y desplazados varias veces durante la guerra que dura casi dos años, y muchos están demasiado débiles para moverse y no tienen a dónde ir.

Un hombre palestino evacua el lugar de un ataque israelí contra varios edificios en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, mientras la gente se reúne para inspeccionar los daños. Foto: AFP

El ejército israelí ordena a residentes trasladarse a una "zona humanitaria"

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, escribió en X que el ejército declaró Muwasi, un campamento improvisado en el sur de la Franja de Gaza, zona humanitaria e instó a todos los habitantes de la ciudad, a la que calificó como bastión de Hamás y especificó como zona de combate , a abandonarla. El ejército afirmó que podían circular en vehículos por una carretera designada sin ser registrados.

El ejército, en un comunicado, proporcionó un mapa que muestra la zona humanitaria en Khan Younis, que incluye el bloque donde se ubica el Hospital Nasser. El área alrededor del hospital se ha considerado zona roja, aunque no el propio centro médico. La semana pasada, Israel atacó el hospital , matando a 22 personas, entre ellas Mariam Dagga, quien trabajaba para The Associated Press y otros medios de comunicación. El hospital no estaba siendo evacuado.

La zona segura designada incluiría hospitales de campaña, tuberías de agua, alimentos y tiendas de campaña, y los esfuerzos de socorro “continuarán de forma permanente en cooperación con la ONU y organizaciones internacionales”, afirma el comunicado.

La declaración de una llamada “zona humanitaria” en el sur de Gaza fue hecha por las autoridades israelíes de manera unilateral, y la ONU y la comunidad humanitaria en general no son parte de esa designación, dijo Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Palestinos desplazados del norte de la Franja de Gaza huyen con sus pertenencias a un campamento de desplazados en la calle Al-Rasheed, al oeste de la ciudad de Gaza. Según la ONU, alrededor del 90 % de la población de Gaza, o 1,9 millones de personas, se han visto desplazadas desde el inicio del conflicto. Foto: EFE

En un comunicado del sábado, la ONU afirmó que permanece en la ciudad de Gaza para brindar ayuda y advirtió que la continua ofensiva conducirá a la población a una catástrofe aún mayor. Añadió que quienes decidan trasladarse deben tener cubiertas sus necesidades básicas y poder regresar voluntariamente cuando la situación lo permita.

Las fuerzas israelíes han atacado esas zonas humanitarias durante toda la guerra, incluida Muwasi, que anteriormente habían declarado zona segura, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel emitió el sábado advertencias sobre dos rascacielos en la Ciudad de Gaza y las tiendas de campaña que los rodeaban, afirmando que Hamas tenía infraestructura dentro o cerca de ellos. Esto ocurre un día después de que Israel atacara otro rascacielos en la Ciudad de Gaza, alegando que Hamás lo utilizaba para vigilancia, sin aportar pruebas.

Los ataques aéreos continuaron en la Ciudad de Gaza y sus alrededores el sábado. Funcionarios del Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza informaron haber recibido los cadáveres de 15 personas, incluyendo una familia de cinco miembros cuyo apartamento fue alcanzado por un ataque en el campo de refugiados de Shati, en las afueras de la ciudad. Otras personas murieron por disparos israelíes mientras buscaban ayuda cerca del cruce de Zikim, según informaron las autoridades.

A pesar de las advertencias de Israel, muchos palestinos en la Ciudad de Gaza dicen que no se irán. "¿Solo nos ordenan irnos de un pueblo a otro? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Si tienen un enfermo, un anciano o un herido, ¿adónde los vamos a llevar?", preguntó una mujer que se identificó como Um Haitham.

Familias de rehenes apelan a Trump

La ofensiva israelí también ha provocado protestas generalizadas entre los israelíes, quienes temen que ponga en peligro a los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, algunos de los cuales se cree que se encuentran en la ciudad de Gaza. Hay 48 rehenes, 20 de los cuales Israel cree que están vivos. Hamás publicó el viernes un video de propaganda de dos rehenes en la Ciudad de Gaza. El video muestra a Guy Gilboa-Dalal en un automóvil, acompañado en un momento por otro rehén, Alon Ohel.

Las familias de los rehenes dicen que el gobierno no está priorizando a sus seres queridos y la mayoría espera que el presidente estadounidense Donald Trump libere a los cautivos.

El sábado, las familias de los rehenes agradecieron a Trump y a su enviado Steve Witkoff por su inquebrantable determinación, valentía y compasión al impulsar las negociaciones del alto el fuego. El comunicado, publicado por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, afirma que Trump demuestra que el verdadero liderazgo se mide por decisiones audaces.

Hasta ahora, un alto el fuego duradero ha sido difícil de alcanzar. El mes pasado, Hamas afirmó haber aceptado una propuesta de mediadores árabes para un alto el fuego. Israel aún no ha respondido y afirma mantener su compromiso de derrotar al grupo militante.

Mujeres y niñas palestinas se abren paso a codazos para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP

Israel afirma que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamas sea desarmado, y que mantendrá el control de seguridad indefinido del territorio de unos dos millones de palestinos. Hamás ha declarado que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada total de Israel de Gaza.

La guerra comenzó después de que militantes liderados por Hamás mataran a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a 251 personas en su ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La mayoría han sido liberados desde entonces en ceses del fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 64 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que aproximadamente la mitad de los muertos eran mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más fiable sobre las bajas de guerra. Israel cuestiona sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas.

