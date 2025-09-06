Jerusalén.— El ejército israelí bombardeó este viernes un edificio en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino que Israel se prepara a tomar, en el 700 día de guerra con el grupo Hamas, mientras el grupo terrorista difundió un video que muestra a dos rehenes israelíes en el enclave palestino.

El video de más de tres minutos y medio muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza. La prensa israelí lo identificó como Guy Gilboa Dalal, que se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los milicianos la mañana del 7 de octubre de 2023.

En el video publicado este viernes, afirma en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto.

Hacia el final de la grabación, se le ve junto a otro cautivo, Alon Ohel, del que no se había difundido ningún video desde su rapto. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de las imágenes, ni la fecha en la que fueron grabadas. “Ningún video propagandístico diabólico nos debilitará ni mermará nuestra determinación” de acabar con Hamas y liberar a los rehenes, declaró Netanyahu tras reunirse con los familiares de ambos hombres, según su oficina.

Mientras, el ejército israelí dijo que “Hamas había instalado dentro de un edificio infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí”.

“Antes del ataque, se tomaron medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia”, agrega la nota.

La ONU declaró el pasado 22 de agosto un estado de hambruna en ciertas partes de la Franja de Gaza. Israel rechaza estas afirmaciones y acusa a Hamas de saquear la ayuda.

El presidente de EU, Donald Trump, dijo este viernes que su administración está en “negociaciones profundas” con Hamas para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza y advirtió que de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una “situación difícil”. Trump agregó que había hablado con las familias de los cautivos en Gaza.