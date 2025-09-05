Más Información

El conflicto entre y acumula décadas en donde cada acción de los israelíes se justifica y se acusa a los palestinos de ser “un problema”, afirmó la reina de Jordania, Rania Al-Yassin.

En el evento “México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro”, organizado por , explicó que durante décadas los israelíes “han tratado de negar las cosas para los palestinos, lo único que hacen es alimentar la represión, venganza o represalias”.

En ese sentido, la reina de Jordania añadió que se necesita dejar de justificar a Israel y trabajar por lograr la paz en la región.

Dijo que por años se tolera lo que hace Israel, porque en el mundo “quieren justificar lo injustificable”, en tanto que, a los palestinos se les señala como los terroristas y violentos, “ha habido décadas de ocupación, pero la gente no quiere oírlo, es irrelevante” y tras dos años de asesinatos, desplazamientos, hambrunas y destrucción, finalmente el mundo voltea a ver a la Franja de Gaza.

Lee también

“Cuando el sufrimiento es grande es imposible ignorarlo, fue resultado de décadas de deshumanizar a los palestinos, de considerar que son personas que no merecen lo mismo que los demás”, expuso.

Franja de Gaza. Foto: EFE
Franja de Gaza. Foto: EFE

Ante jóvenes estudiantes, agregó que “la paz no puede lograrse cuando uno está constantemente acusando a un lado y justifica al otro, necesitamos dejar de decir que los palestinos son un problema, tienen que ser considerados como un pueblo con los mismos derechos. No es elegir un lado u otro, para nada, es aplicar los mismos estándares de justicia”.

Dijo que actualmente el entorno internacional no conduce a la paz, porque hay enojo, tristeza, desconfianza y cinismo en todos lados.

Lee también

Consideró que parece que la paz está muy lejana, porque el conflicto es parte de los “ciclos repetitivos entre israelíes y palestinos”.

Y planteó: “lo que podemos hacer es acordar una serie de principios que estén basados en el derecho internacional, en que los derechos humanos son universales y no condicionados, debe haber rendición de cuentas, tiene que haber repercusiones para ellos”, los israelíes que alimentan la venganza y represión.

sg/mcc

