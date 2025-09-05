La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las seis personas mexicanas que partieron a Gaza en la Flotilla Global Sumud, para llevar ayuda humanitaria ante el conflicto Israel-Palestina, “tienen todo el apoyo” del gobierno de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los señalamientos que hizo el periodista Ernesto Ledesma, quien embarcó a Gaza y acusó que la titular del Ejecutivo federal los dejó “en una condición vulnerable”.

“Tienen todo el apoyo como cualquier compatriota”, dijo la Mandataria federal al desconocer si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se puso en contacto con las cuatro mexicanas y los dos mexicanos.

“Cualquier apoyo que necesiten, como cualquier compatriota en cualquier situación, siempre tendrá el apoyo”, insistió.

En el marco del conflicto Israel - Palestina, la SRE da seguimiento a las y los connacionales.

SRE reitera protección consular

Durante la inauguración de la edición 13 de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó el jueves que el compromiso de la SRE es brindar protección consular y acompañamiento a todas las personas mexicanas que se encuentren en el exterior.

La Cancillería refirió que el consulado de México en Barcelona ha estado en contacto permanente con las y los connacionales que partieron a Gaza en días pasados.

"De igual forma, las Embajadas de México en la región han sido alertadas y están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección consular", dijo la SRE.

Arlin Medrano, mexicana que embarcó rumbo a Gaza "para romper el bloqueo del asedio humanitario", acusó pasividad de los organismos internacionales.

"La misión (compleja) de romper el asedio humanitario que vive Palestina está hecha desde el amor donde nos resistimos a perder la humanidad y militamos desde la vida, no hay espacio para odio. Va para todo y para todos.

"Personalmente no permitiré que esta misión que por naturaleza sobrepasa fronteras y une mares, se utilice y lucre para golpeteos nacionales, ninguna declaración de odio que utilice mi rostro o nombre tiene mi autorización", expresó Medrano.

