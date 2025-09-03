Más Información

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

La presidenta de México,, hizo un llamado para que la guerra entrese termine, argumentando que todo conflicto causa sufrimiento.

La mandataria mexicana indica que la que busca romper el cerco de ayuda humanitaria que mantiene el gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, no tiene algún recurso del gobierno.

En el mismo tema, aseveró que la posición de México, siempre ha sido que exista paz entre Israel y Palestina.

"(...) no es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozca ambos estados".

Noticias según tus intereses