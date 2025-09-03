La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que la guerra entre Israel y Palestina se termine, argumentando que todo conflicto causa sufrimiento.

La mandataria mexicana indica que la flotilla Sumud, que busca romper el cerco de ayuda humanitaria que mantiene el gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, no tiene algún recurso del gobierno.

En el mismo tema, aseveró que la posición de México, siempre ha sido que exista paz entre Israel y Palestina.

"(...) no es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozca ambos estados".

