En el marco del conflicto Israel - Palestina, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da seguimiento a las seis personas mexicanas que forman parte de la “Flotilla Global Sumud”, para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Durante la inauguración de la edición 13 de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, el canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que el compromiso de la SRE es brindar protección consular y acompañamiento a todas las personas mexicanas que se encuentren en el exterior.

La Cancillería refirió que el consulado de México en Barcelona ha estado en contacto permanente con las y los connacionales que partieron a Gaza en días pasados.

"De igual forma, las Embajadas de México en la región han sido alertadas y están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección consular", dijo la SRE.

Arlin Medrano, mexicana que embarcó rumbo a Gaza "para romper el bloqueo del asedio humanitario", acusó pasividad de los organismos internacionales.

"La misión (compleja) de romper el asedio humanitario que vive Palestina está hecha desde el amor donde nos resistimos a perder la humanidad y militamos desde la vida, no hay espacio para odio. Va para todo y para todos.

"Personalmente no permitiré que esta misión que por naturaleza sobrepasa fronteras y une mares, se utilice y lucre para golpeteos nacionales, ninguna declaración de odio que utilice mi rostro o nombre tiene mi autorización", expresó Medrano.

La Flotilla indicó que personas de más de 50 países conforman la Flotilla Global Sumud.

