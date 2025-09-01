Más Información

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Hoy regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes: SEP

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Barcelona. Una flotilla que se dirigía a y que había partido de Barcelona con gran expectación, fue obligada a regresar al puerto después de que una tormenta azotara partes de durante la noche.

La compuesta por alrededor de 20 barcos con participantes de 44 países, decidió regresar y retrasar su partida para "priorizar la", según un comunicado emitido el lunes.

Enfrentando vientos de más de 56 kilómetros por hora (35 millas por hora), algunos de los más pequeños que participaban en la misión habrían estado en riesgo, se indicó.

La flotilla es el mayor intento hasta ahora de romper el bloqueo israelí del territorio palestino por mar.

Esto ocurre mientras ha intensificado su ofensiva sobre la ciudad de Gaza, limitando las entregas de alimentos y suministros básicos en el norte del territorio palestino. Expertos en alimentación advirtieron a principios de este mes que la ciudad estaba sumida en la hambruna y que medio millón de personas en toda la franja enfrentaban niveles catastróficos de.

Miles de simpatizantes propalestinos se habían reunido el domingo bajo un sol abrasador en los muelles del antiguo puerto de Barcelona para animar a la misión mientras partía.

La agencia meteorológica nacional de España, AEMET, había emitido advertencias de lluvias y fuertes tormentas para la región de Cataluña, así como para otras partes de España.

No estaba claro cuándo zarparía de nuevo desde Barcelona el convoy marítimo. Se espera que otros barcos se sumen desde todo el Mediterráneo en los próximos días, algunos desde Túnez y Sicilia.

Entre los participantes a bordo se encuentran la activista climática sueca y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La flotilla también recibió el apoyo de la actriz ganadora de un Oscar Susan Sarandon y de Liam Cunningham, conocido por su papel en la serie de HBO "Game of Thrones".

Es probable que el intente detener a los barcos para que no se acerquen a Gaza, como ha hecho en el pasado.

La guerra de casi 23 meses ha cobrado la vida de más de 63 mil personas, con casi 340 palestinos muriendo de desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

