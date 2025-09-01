Barcelona. Una flotilla que se dirigía a Gaza y que había partido de Barcelona con gran expectación, fue obligada a regresar al puerto después de que una tormenta azotara partes de España durante la noche.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por alrededor de 20 barcos con participantes de 44 países, decidió regresar y retrasar su partida para "priorizar la seguridad", según un comunicado emitido el lunes.

Enfrentando vientos de más de 56 kilómetros por hora (35 millas por hora), algunos de los barcos más pequeños que participaban en la misión habrían estado en riesgo, se indicó.

La flotilla es el mayor intento hasta ahora de romper el bloqueo israelí del territorio palestino por mar.

Esto ocurre mientras Israel ha intensificado su ofensiva sobre la ciudad de Gaza, limitando las entregas de alimentos y suministros básicos en el norte del territorio palestino. Expertos en alimentación advirtieron a principios de este mes que la ciudad estaba sumida en la hambruna y que medio millón de personas en toda la franja enfrentaban niveles catastróficos de hambre.

Miles de simpatizantes propalestinos se habían reunido el domingo bajo un sol abrasador en los muelles del antiguo puerto de Barcelona para animar a la misión mientras partía.

La agencia meteorológica nacional de España, AEMET, había emitido advertencias de lluvias y fuertes tormentas para la región de Cataluña, así como para otras partes de España.

No estaba claro cuándo zarparía de nuevo desde Barcelona el convoy marítimo. Se espera que otros barcos se sumen desde todo el Mediterráneo en los próximos días, algunos desde Túnez y Sicilia.

Entre los participantes a bordo se encuentran la activista climática sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La flotilla también recibió el apoyo de la actriz ganadora de un Oscar Susan Sarandon y de Liam Cunningham, conocido por su papel en la serie de HBO "Game of Thrones".

Es probable que el Ejército israelí intente detener a los barcos para que no se acerquen a Gaza, como ha hecho en el pasado.

La guerra de casi 23 meses ha cobrado la vida de más de 63 mil personas, con casi 340 palestinos muriendo de desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

