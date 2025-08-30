Paseando por los Paradores de España (IX)

"Yo no soy gitano cana'tero

No soy sartenero ni soy baila'or

Yo camelo que to' el mundo entero

Se quite el sombrero lo mismo que yo"

- EL GITANO SEÑORÓN de Juan Legido -

Francamente no lo podíamos creer, cuando la diligente recepcionista del Parador de Cuenca nos informó que la suite que íbamos a ocupar fue la misma donde pasaron su luna de miel los Reyes de España S.M. Don Felipe VI y S.M. Doña Letizia en el verano del 2004.

La habitación es realmente única, hermosa, espléndida, digna de soberanos, como mi amada GEMY - mi propia soberana - por cierto, lo más notable, resulta la fosforescente vista de las famosas casas colgadas de la mágica región.

Este legendario convento que añejamente se le conocía con el nombre de San Pablo - como se bautizó al majestuoso Puente metalizado que lo concentra - se encuentra instalado en el vericueto conocido como el paraje de la Hoz del Huécar con una impresionante fachada labrada en antigua piedra preciosa.

La edificación del antiguo monasterio data del año 1523 y fue construida por el canónigo Don Juan del Pozo, cuenta además con un bello comedor donde inicialmente se encontraba la capilla, que aún mantiene su encanto, resplandeciente e igualmente venturoso, que se complementa de manera única con el brillante claustro desbordado de magníficos cristales, sin dejar de mencionar el bar que ofrece las vistas que circundan la propiedad con acrisoladas montañas que terminan en el cielo.

Permítanos compartirles queridas amigas, apreciados amigos, distinguidas lectoras, insignes lectores, de su maravillosa piscina exterior que disfrutamos plenamente en un par de soleadas tardes con un clima perfecto para la ocasión.

Cada uno de sus más de dos docenas de alcobas tienen su propia personalidad sin la menor duda, sin embargo, la que nosotros disfrutamos en esa primera estadía resulta sinceramente inolvidable, más allá de las características arquitectónicas que invariablemente son preciosistas, optimas e incomparables, las historias que alberga esta unidad engrandecen cualquier titularidad de una Suite Presidencial, porque esta es especialmente para monarcas reales, vaya monumental honor que nos obsequiaron.

La ruta que nos condujo durante esta trayectoria incluía principalmente una visita posterior a el pueblo de Jabaloyas en Aragón, de donde emigró hace casi un siglo el adorado abuelo de mi esposa, Don Eduardo Yagües Jarque, el plan consistía en saludar al primo Fermín que ilusionadamente de manera conjunta con el Primo Carlos arrancaban los preparativos para unas festividades mayúsculas para el siguiente año, acontecimiento que se acaba de celebrar y del que ya comentaremos un poco más adelante.

Antes de concluir deseo enfatizar que la experiencia entre la visita al ancestral pueblo del abuelo, las instalaciones del Parador de Cuenca y el feliz arribo al Parador de Teruel, todo resultó francamente místico, ya lo leerán si nos hacen el favor en las siguientes entregas...Continuaremos.

Añoranza:

En los últimos 24 meses hemos vuelto en dos oportunidades al Parador de Cuenca. Una acompañados de nuestra querida hermana Mariela y la otra a la Feria Taurina con los entrañables amigos Doña Martha Bárcena Coqui y Don Agustín Gutiérrez Canet, maravillosas experiencias.

Hasta siempre, buen fin.