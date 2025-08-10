Más Información
Redacción Internacional.- La activista sueca Greta Thunberg anunció que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según una publicación que hizo este domingo en Instagram.
"El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España. Nos reuniremos con docenas más el 4 de septiembre navegando desde Túnez y otros puertos", señala el anuncio, en el que además de Thunberg participan varios activistas propalestinos.
La campaña señala que también se busca la movilización de "más de 44 países en manifestaciones simultáneas y acciones para romper la complicidad en solidaridad con el pueblo palestino".
Lee también Israel "nos secuestró en aguas internacionales", dice Greta Thunberg, tras ser deportada; pide liberar a otros activistas
Thunberg fue una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada el 8 de junio por el Ejército israelí.
De los doce activistas que viajaban a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria en el enclave, cuatro (entre ellos Thunberg) aceptaron ser deportados tras la intercepción del navío por el Ejército israelí.
El resto de los activistas rechazaron firmar su deportación voluntaria y fueron detenidos y llevados ante un tribunal para que ratificara las órdenes de expulsión, ya que bajo la ley israelí, cuando una persona recibe órdenes de deportación esta es detenida durante 72 horas o más antes de ser expulsada del país.
Los abogados de los activistas dijeron que las autoridades de Israel "interceptaron y se apoderaron por la fuerza" del navío y "detuvieron a los voluntarios, violando su voluntad y sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional".
Lee también La activista Greta Thunberg abandona Israel; acepta ser deportada junto a otros cuatro activistas
Otro barco de la Flotilla de la Libertad, el Handala, también fue interceptado por el Ejército israelí el pasado 27 de julio.
Una de las tripulantes del Handala, la diputada franco-sueca en el Parlamento europeo Emma Fourreau, escribió entonces en X que el barco fue abordado por el Ejército israelí a 115 kilómetros de la costa de Gaza y que la tripulación tiró sus teléfonos al agua como medida de seguridad.
"El Handala cargaba un envío de ayuda humanitaria crítica para los palestinos en Gaza que incluía leche de fórmula para bebés, pañales, comida y medicamentos. Toda la carga era no militar, civil, con el objetivo de ser distribuida directamente a una población que enfrenta una hambruna deliberada y un colapso médico bajo el bloqueo ilegal de Israel", expresó la organización.
