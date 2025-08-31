Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Rodeadas de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Cannabis, activismo por la regulación; ¿si planto una marihuana, ¿soy una narca?

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

Advierten por falsos cirujanos en Nuevo León

Noroña pelea su marca "Noroña es Pueblo"; intentaron registrarla ante el IMPI sin su consentimiento

Secretaría de las Mujeres atiende caso de Giovanna Richer, víctima de trata; joven fue vendida por su madre a los 10 años

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Jerusalén. El primer ministro israelí, , afirmó este domingo que lasintentaron matar ayer a Abu Obaida, el portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam).

"El Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al portavoz de , Abu Obaida", declaró Netanyahu al comienzo de la reunión de su gabinete de Gobierno en relación con un perpetrado ayer contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

"Aún desconocemos el resultado final", agregó según un comunicado. "Espero que ya no esté con nosotros, pero de momento no hay información clara por parte de Hamas, así que serán las próximas horas y días los que lo determinen", añadió.

Netanyahu también mencionó el regreso a, en los últimos días, de los cuerpos sin vida de los rehenes Ilan Weiss e Idan Shatuy (muertos el 7 de octubre), y reiteró que se trata de días de "grandes logros, pero también de grandes desafíos".

A su vez, en un mensaje dirigido a los rebeldes hutíes del , Netanyahu se congratuló de que las fuerzas isarelíes hayan matado "a la mayor parte del gobierno hutí y a otros altos oficiales militares", después de que en los bombardeos del jueves fueran asesinados el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, además de varios de sus ministros, según confirmó el grupo rebelde, aliado de.

"Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes. Y esto es solo el comienzo del golpe asestados contra altos funcionarios en Sana: llegaremos a todos", dijo el mandatario israelí.

