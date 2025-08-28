Más Información

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Con orden de captura van en combo contra “Los Chapitos”

Con orden de captura van en combo contra “Los Chapitos”

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

Londres.- El Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron un proceso de "reinicio rápido", de 30 días de duración, para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas a Irán sobre su programa nuclear, de acuerdo con un comunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que responderá a la decisión de esos países de activar un mecanismo para reimponer sanciones de la ONU por su programa nuclear, estipulado en el acuerdo internacional de 2015.

"La República Islámica de Irán responderá adecuadamente a esta acción ilegal e injustificada de los tres países europeos, con el fin de proteger y garantizar sus derechos e intereses nacionales", declaró Araqchi en un comunicado dirigido a sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania. *Con información de AFP

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Licencia Permanente CDMX con 50% de descuento ¿Para quiénes?Semovi aclara la duda. Foto: Canva

¿Licencia Permanente CDMX con 50% de descuento? ¿Para quiénes? Semovi aclara la duda

CFE: ¿Cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz? Guía rápida y sencilla. Foto: Adobe / CFE

CFE: ¿Cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz? Guía rápida y sencilla

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios. Foto: Adobe/ INAPAM

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Este es el NUEVO REQUISITO en el trámite de visa americana a partir de septiembre

Universal Horror. Foto: Cortesía Choose Chicago

Chicago será el nuevo epicentro del horror con la llegada de Universal Horror Unleashed