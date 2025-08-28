Londres.- El Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron un proceso de "reinicio rápido", de 30 días de duración, para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas a Irán sobre su programa nuclear, de acuerdo con un comunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que responderá a la decisión de esos países de activar un mecanismo para reimponer sanciones de la ONU por su programa nuclear, estipulado en el acuerdo internacional de 2015.

"La República Islámica de Irán responderá adecuadamente a esta acción ilegal e injustificada de los tres países europeos, con el fin de proteger y garantizar sus derechos e intereses nacionales", declaró Araqchi en un comunicado dirigido a sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania. *Con información de AFP

