Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Con orden de captura van en combo contra "Los Chapitos"

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Crean fondo para apoyar a las madres buscadoras

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de "La Barredora"

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

"Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza"

El bombardeó supuestos objetivos del grupo chií Hezbolá, aliado de Irán, en el sur del , donde las fuerzas detectaron un lanzacohetes, según un comunicado castrense.

"Hace poco, las (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron varias infraestructuras terroristas de Hezbolá y un lanzacohetes, en varias zonas del sur del Líbano", dijo el Ejército en un comunicado.

Según Israel, la presencia del lanzacohetes y de estas "infraestructuras", de las que no dieron más detalles, suponen una violación del acuerdo de alto el fuego en vigor en la zona desde finales de noviembre del año pasado.

"Las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", aseguró el Ejército, que sigue atacando el sur del Líbano casi a diario, a pesar del acuerdo.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack. Foto: archivo
El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack. Foto: archivo

Enviado de EU cancela su visita al sur de Líbano

Los ataques llegan al día siguiente de que el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, cancelara dos paradas de una visita al sur del Líbano después de que se convocaran protestas en su contra, en medio de los esfuerzos de Washington para desarmar a Hezbolá.

Barrack actúa como mediador entre el Líbano e Israel para tratar de avanzar en los puntos aún sin implementar desde el cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, en cuyo marco el Ejército libanés desplegó a 8 mil soldados en el sur del Líbano para sustituir la presencia armada de Hezbolá.

El martes mismo, aseguró en Beirut que Israel responderá con concesiones al plan libanés para el desarme del movimiento chií, que será presentado en los próximos días, y abogó por convencer a Hezbolá de que abandone las armas.

En cuanto al sur del Líbano, aún a la espera de ser reconstruido tras la guerra del pasado año, Barrack propuso apostar por la inversión de los países del golfo para "sustituir" la financiación de Irán, principal patrocinador de Hezbolá, y aseguró que esta idea tomará más forma "en las próximas semanas".

