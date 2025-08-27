Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Estados Unidos calificó este miércoles de "falsedad" que exista "una política de (crear) hambre" en por parte del Gobierno de , por medio de su representante interina ante la ONU, Dorothy Shea, en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cuestión palestina.

Shea se refería, sin citarla expresamente, a la declaración oficial de la ONU realizada el pasado sábado de que el tercio norte de Gaza se halla en situación de (con casi 500 mil afectados) por decisión del Estado de Israel.

Por el contrario, Shea argumentó que desde el principio de la guerra en Gaza, hace ya 22 meses, "Israel ha permitido que entre en Gaza la cantidad sin precedentes de más de dos millones de toneladas", y aseguró que su país "trabaja estrechamente con el Gobierno de Israel para incrementar el volumen de ayuda sin beneficiar a Hamas".

La diplomática estadounidense se hizo eco así de la persistente acusación israelí de que la ayuda humanitaria transportadas por la ONU cae con mucha frecuencia en manos de saqueadores enviados por Hamas, una afirmación que ha sido desmentida repetidamente por Naciones Unidas.

Niños palestinos esperan una comida en un comedor benéfico en el área de Mawasi de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP
Niños palestinos esperan una comida en un comedor benéfico en el área de Mawasi de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

"Hay un problema real de hambre en Gaza", admite EU

La representante interina de EU ante la ONU reconoció, eso sí, que "hay un problema real de hambre en Gaza", pero aseveró que los criterios que usa el organismo internacional para declarar la hambruna "no pasan el examen".

En su opinión, la solución pasa por apoyar a la Fundación Humanitaria para Gaza, una controvertida organización que es la única tolerada por el Gobierno de Israel y cuyas entregas de comida han derivado en escenas de caos y violencia.

La representante estadounidense cargó -sin nombrarlos- contra los países que han anunciado su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre próximo, entre ellos, aliados tradicionales de EU, como Reino Unido, Canadá y Australia, y dijo que eso equivale a entregar "una recompensa a Hamas por la masacre (del 7 de octubre de 2023)".

