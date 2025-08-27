El ministro danés de Exteriores convocó al principal diplomático de Estados Unidos en el país para una reunión después de que el principal medio de comunicación nacional informara que al menos tres personas con conexiones con el presidente Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.

Trump ha reiterado que quiere que Estados Unidos asuma la jurisdicción de Groenlandia, un vasto territorio danés semiautónomo. No ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y que tiene una ubicación estratégica.

Dinamarca, un aliado de la OTAN de Estados Unidos, y Groenlandia han declarado que la isla no está en venta y han condenado las noticias sobre la recopilación de inteligencia por parte de Estados Unidos allí.

Lee también Dinamarca y Groenlandia se disculpan con mujeres por anticoncepción forzada; medida buscaba limitar la población

La cadena emisora pública DR informó el miércoles que fuentes gubernamentales y de seguridad, que no nombró, así como fuentes no identificadas en Groenlandia y Estados Unidos, creen que al menos tres estadounidenses con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en el territorio.

Una de esas personas supuestamente compiló una lista de groenlandeses favorables a Estados Unidos, recopiló nombres de personas opuestas a Trump y consiguió que los lugareños señalaran casos que podrían usarse para presentar a Dinamarca de manera negativa en los medios estadounidenses. Según el informe, otros dos han intentado fomentar contactos con políticos, empresarios y lugareños.

¿Qué es una operación de influencia?

Una operación de influencia es un esfuerzo organizado para moldear cómo piensa la gente en una sociedad con el fin de lograr ciertos objetivos políticos, militares u otros.

Señaló que su reporte se basaba en información de un total de ocho fuentes, quienes creen que el objetivo es debilitar las relaciones con Dinamarca desde dentro de la sociedad groenlandesa.

DR dijo que no había podido aclarar si los estadounidenses estaban actuando por iniciativa propia o bajo órdenes de otra persona. Dijo que conoce sus nombres pero decidió no publicarlos para proteger a sus fuentes. The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente el reporte.

“Somos conscientes de que actores extranjeros continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el Reino de Dinamarca”, dijo el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en un comunicado enviado por correo electrónico por su ministerio. “Por lo tanto, no es sorprendente si experimentamos intentos externos de influir en el futuro del Reino en el tiempo venidero”.

La embajada de Estados Unidos en Copenhague no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Foto: archivo

Lee también Trump amenaza con demandar al multimillonario George Soros y a su hijo; los acusa de financiar protestas violentas en EU

“Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del Reino será, por supuesto, inaceptable”, dijo Løkke Rasmussen. “En ese sentido, he pedido al Ministerio de Exteriores que convoque al encargado de negocios de Estados Unidos para una reunión en el Ministerio”.

Añadió que la cooperación entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia “es estrecha y se basa en la confianza mutua".

"Groenlandia es un objetivo para campañas de influencia de varios tipos”, afirman en Dinamarca

La embajada de Estados Unidos en Copenhague no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca respondió a una solicitud de comentarios diciendo que cree que “particularmente en la situación actual, Groenlandia es un objetivo para campañas de influencia de varios tipos” que podrían tener como objetivo crear divisiones en la relación entre Dinamarca y Groenlandia.

Dijo que “evalúa que esto podría hacerse explotando desacuerdos existentes o creados, por ejemplo, en relación con casos individuales bien conocidos, o promoviendo o amplificando ciertos puntos de vista en Groenlandia con respecto al Reino, Estados Unidos u otros países con un interés particular en Groenlandia”.

Lee también Trump apelará fallo por fraude civil en contra de una de sus empresas; buscará que le eliminen la sentencia y medidas cautelares

El servicio, conocido por su acrónimo danés PET, dijo que en los últimos años ha “fortalecido continuamente” sus esfuerzos y presencia en Groenlandia en cooperación con las autoridades allí, y continuará haciéndolo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc