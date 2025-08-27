Más Información

Copenhague.y se disculparon por su papel en el maltrato pasado de niñas y mujeres indígenas groenlandesas, que incluyó la imposición de anticonceptivos, en casos que se remontan a la década de 1960.

Casi 150 mujeres inuits demandaron el año pasado a Dinamarca y presentaron reclamaciones de compensación contra su Ministerio de Salud, alegando que las autoridades sanitarias danesas violaron sus al colocarles dispositivos anticonceptivos intrauterinos, comúnmente conocidos como espirales o DIU.

Algunas de las mujeres, incluidas muchas que eran adolescentes en ese momento, no estaban al tanto de lo que sucedió o no dieron su consentimiento. Las autoridades danesas dijeron el año pasado que hasta a cuatro mil 500 mujeres y niñas, supuestamente la mitad de las mujeres fértiles en Groenlandia en ese momento, se les implantaron los dispositivos entre la década de 1960 y mediados de la década de 1970.

¿Por qué implantaron anticonceptivos a mujeres inuit?

El supuesto propósito era limitar el crecimiento de la población en Groenlandia al prevenir . La población en la isla ártica estaba aumentando rápidamente en ese momento debido a mejores condiciones de vida y mejor atención médica. Los , colocados en el útero, evitan que el esperma fertilice un óvulo.

La disculpa de los gobiernos, emitida en una declaración conjunta, se produce antes de un informe esperado el próximo mes y relacionado con una investigación sobre el maltrato.

Groenlandia, que forma parte del reino danés, fue una colonia bajo la corona de Dinamarca hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. En 1979, la isla obtuvo el autogobierno, y 30 años después, Groenlandia se convirtió en una entidad autónoma. Dinamarca retiene el control sobre sus asuntos exteriores y de defensa.

En 1992, Groenlandia asumió el control de su sector de salud de manos de Copenhague.

