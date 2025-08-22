Las secretarías de Agricultura de México y Dinamarca acordaron organizar talleres regionales de capacitación, establecer mesas de trabajo interdisciplinarias y dar seguimiento a la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y adopción de nuevas tecnologías en plantas de rendimiento para fortalecer el manejo sustentable de subproductos de origen animal entre ambas naciones.

La dependencia encabezada por Julio Berdegué Sacristán indicó que las acciones forman parte del convenio de cooperación que ambos países impulsan con el objetivo de acercar mejores alimentos certificados a los animales de los productores de pequeña y mediana escala.

El acuerdo se consolidó en el Primer Foro de Rendimiento México-Dinamarca, organizado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Embajada de Dinamarca en México y la Administración Veterinaria y de Alimentos danesa (DVFA).

Lee también Sader refuerza acciones para proteger abejas; alista mecanismo de atención ante denuncias de mortandad masiva

En el encuentro participaron de manera virtual 175 especialistas, entre veterinarias y veterinarios, consultores, académicos y representantes de plantas mexicanas junto con empresas danesas de soluciones tecnológicas.

Esta iniciativa forma parte de la segunda fase del Proyecto de Cooperación Estratégica Sectorial para la mejora de la salud animal y la inocuidad alimentaria, que ambos países impulsan desde hace más de cinco años.

La Sader explicó que su propósito es intercambiar información sobre procesos de transformación de subproductos de origen animal, elevar estándares de producción y fortalecer las capacidades institucionales del Senasica para supervisar la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Lee también Sheinbaum anuncia "Café del Bienestar"; para que opositores se sigan "retorciendo", señala

Durante el foro se abordaron temas como los cambios en la normatividad mexicana sobre BPM próximos a entrar en vigor; soluciones tecnológicas avanzadas para el tratamiento sustentable de subproductos animales y herramientas de financiamiento disponibles a través del gobierno danés.

Asimismo, el encuentro favoreció la creación de redes de contacto entre líderes de la industria mexicana y agencias regulatorias internacionales para identificar aliados estratégicos en la transición hacia procesos más limpios y sustentables.

Al cierre, las agencias sanitarias de ambos países acordaron organizar talleres regionales sobre BPM y tecnología de rendimiento; establecer mesas interdisciplinarias con industria, academia y autoridades regulatorias y dar seguimiento al avance en certificaciones BPM y adopción de nuevas tecnologías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro