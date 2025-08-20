Ante las denuncias por mortandad masiva de abejas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) puso en marcha una estrategia para proteger a estos polinizadores con acciones que incluyen el control de plaguicidas, la promoción de prácticas agrícolas sustentables y un protocol o de atención inmediata ante nuevos reportes de gran cantidad de muertes.

Julio Berdegué Sacristán, titular de la dependencia, adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se trabaja en un plan de acción riguroso que sancione el uso indebido de agroquímicos, causa principal de riesgo para la vida de las abejas.

Durante el Sexto Foro de Abejas Melíferas y Apicultura, el titular informó que el gobierno de México ha priorizado la producción sustentable de miel al incluirla en el Plan México con el objetivo de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria.

Asimismo, consideró a la miel en el programa integral Cosechando Soberanía, que ofrece acompañamiento técnico, comercialización justa y agregación de valor, créditos y seguros a muy baja tasa de interés para productores de pequeña y mediana escala.

El director general de Producción Ganadera, Arturo Macosay, reportó que la producción anual promedio de 59 mil toneladas de miel en el país representa un valor de más de 3 mil millones de pesos, lo que ubica a la apicultura entre las principales actividades del subsector pecuario en generación de divisas por exportación.

Además, la apicultura beneficia no sólo a los productores y sus familias sino también a industrias conexas y a la creación de empleos en el campo mexicano, motivo por el que esta estrategia es vital.

