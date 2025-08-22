Más Información

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos

Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

La presidenta dijo que proximamente junto a María Luisa Albores, directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, se presentara el , el cual tiene como finalidad apoyar la economía de las mujeres de la , donde se tiene la mayor producción de café.

"Ahora vamos a presentar ya pronto con María Luisa Albores el Café del Bienestar, para que se sigan retorciendo", comentó.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum dijo que el Café del Bienestar se va a producir en Guerrero principalmente, "una de las regiones donde estamos trabajando y, principalmente, queremos que el apoyo sea para mujeres, es la Montaña de Guerrero, donde se produce café".

Lee también

"Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble y se distribuye en las tiendas, bueno, se venden las . Es 100% café. Está riquísimo, por cierto. Entonces, eso apoya a las mujeres", destacó.

Añadió que también están incorporando un nuevo programa para mujeres que es de tortillerías, para que el maíz criollo o el maíz nativo tenga un valor agregado.

"Hoy en, por ejemplo, el kilo de maíz ahora está a menos de seis mil pesos, cinco mil y poquito, y apenas da para los gastos que se generan cuando se siembra una siembra el maíz. Entonces, si se vende el maíz, pues se con todo y las tiendas del bienestar y el programa de precios de garantía, pues se recibe no lo suficiente. Entonces, ahora queremos que haya valor agregado, ¿en dónde? Principalmente en las comunidades indígenas, ¿por quiénes? Por las mujeres".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses