El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se refirió a la ministra saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, como una “minivocera” de la derecha.

El legislador de Morena compartió un fragmento de una entrevista a la ministra, donde ella afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre sintió un “anhelo de inconformidad” con la Judicatura.

“Siempre existió ese desdén a lo judicial, como algo alejado a la sociedad. Habría que preguntárselo a él (al expresidente López Obrador), pero en mi punto de vista podría ser que sí tiene que ver ese episodio (el intento de desafuero). Quizás siempre se quedó ahí”, expresó Ríos Farjat para el podcast Portal Judicial.

Ante estas afirmaciones, Fernández Noroña escribió en sus redes sociales: “La vocera de la derecha. Bueno, minivocera”.

En redes sociales, el presidente del Senado se ha manifestado en contra de la conformación actual del pleno del Alto Tribunal, ya que ha acusado que ministras y ministros se han arrogado “el derecho de estar por encima de los tres poderes”.

Ministra Margarita Ríos Farjat. Foto: SCJN/ Cuartoscuro

“Yo no he hecho más que servir”: el distanciamiento entre López Obrador y Ríos Farjat por la GN

En la entrevista, la ministra Margarita Ríos Farjat recordó cuando el pleno de la Suprema Corte tenía que votar para declarar constitucional que la Guardia Nacional se mantuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En este asunto de la Guardia Nacional, él dijo que había hablado con varios de nosotros Y efectivamente, ese tema le preocupaba mucho. Él dijo que debería ser militar”, mencionó.

Sin embargo, aseguró que aunque intentó comprender al presidente, la Corte tenía el obstáculo de la letra de la Constitución: “A la Corte no le podía alcanzar para decir algo que la Constitución no dice, o dice en sentido inverso. Necesitábamos que el Congreso se encargara”.

Tras estudiar el proyecto, aseguró que le mandó una nota al titular del Ejecutivo: “presidente: no logro salir de mi convencimiento inicial”. Por ende, afirmó sentirse sorprendida cuando López Obrador los acusó de traidores.

“Ahí sí sentí que fue injusto lo que pasó, porque yo no he hecho más que servir. Y no he cambiado mi forma de ser. Ahora: es mucho mejor saber recibir esa injusticia y no cometerla. Además, esto te va a haciendo más fuerte, más firme, con más conocimiento”, destacó.

