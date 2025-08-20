Más Información

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

La autoproclamada “ministra del pueblo”, , afirmó que “andan desatados los demonios de la difamación” respecto a cifras en sus ingresos y declaraciones fiscales que “no puede dejar pasar”.

De acuerdo con la integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), a la fecha ha devuelto al erario una cifra de 4 millones 701 mil 438 pesos, más 14 millones 178 mil 752 pesos que su equipo ha dejado de percibir por concepto de “prestaciones ilegales”.

Según la ministra, en total su equipo de trabajo y ella han ahorrado al erario 18 millones 880 mil 190 pesos.

Lenia Batres explicó que no señaló en su declaración patrimonial que recibió 3.5 millones de pesos en 2024 porque de lo recibido, afirmó, devolvió 1 millón 479 mil 83 pesos.

“Mis ingresos fueron superiores a lo declarado por el Presidente en 2024 (Andrés Manuel López Obrador) porque él cobró de enero a septiembre, mientras que yo reporté el sueldo de enero a diciembre de 2024, más el aguinaldo recibido en la correspondiente a 2023, que se me pagó en enero de 2024”, subrayó.

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 17 de octubre de 2024. Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro
"Aunque les moleste, seguiré siendo austera: Lenia Batres

Ante las presuntas difamaciones, Batres Guadarrama indicó que todos los ministros tienen el mismo “techo presupuestal” para pagar la nómina de las ponencias de sus equipos de trabajo.

Además, destacó que ha gastado “mucho menos” en boletos de avión y viáticos en misiones oficiales de la Corte que la mayoría de integrantes del .

“Acostumbro comer con colaboradores de mi ponencia. Ellos pagan su comida. De manera injusta, considero, sólo a los ministros y ministras se nos subsidia”, consideró.

Aunado a ello, mencionó que las 637 sentencias que ha presentado en la Suprema Corte “superan el promedio del año pasado y de 2025 de ministras y ministros”.

Por lo anterior, dijo que “aunque les moleste tanto” ha sido y “seguirá siendo” austera: “Su difamación no lo modificará”.

La “ministra del pueblo” denunció que hay un golpeteo en su contra que busca, según ella, justificar o mantener los abusos y privilegios en los gastos del .

“No van a encontrar aquí el menor motivo de complicidad. El golpeteo sólo servirá para seguir detallando, denunciando, esos abusos. No tengan duda”, culminó su mensaje, enfatizando que de diciembre de 2023 a agosto de 2025 ha regresado 1 millón 523 mil 105 pesos al erario.

