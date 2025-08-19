Tras la última sesión del actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la autoproclamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, afirmó que termina la era “neoliberal” del Alto Tribunal.

Según la ministra electa, la Suprema Corte actual se apartó de la tradición constitucional mexicana que defendía los derechos de los trabajadores, la propiedad ejidal y comunal en el campo, el interés público y la rectoría económica del Estado.

“Se va la Corte que legalizó la supresión de derechos sociales que vivimos en las últimas décadas y la entrega de los recursos públicos a particulares y extranjeros”, expresó.

En un comunicado, la “ministra del pueblo” señaló que, a manera de despedida, en sesión extraordinaria de este martes 19 de agosto, el pleno avaló que las magistraturas de Yucatán puedan permanecer en sus cargos más tiempo del permitido en la Constitución política y que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de esa entidad no se escoja con base en votación popular, sino mediante acuerdo de sus integrantes.

Por tanto, condenó que la mayoría de ministras y ministros decidieron “sobreseer” las acciones de inconstitucionalidad en relación con dichas normas transitorias bajo el argumento de que habían cesado sus efectos, “en tanto que regulaban un proceso electoral que ya había sucedido”.

Entonces, Batres Guadarrama reiteró que ella votó en contra de esos “sobreseimientos”.

Finalmente, mencionó que, por consenso, en la misma sesión se desecharon cuatro Juicios de Inconformidad en Materia Electoral promovidos por personas que no tenían legitimación para impugnar la elección de magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Sólo dos ministras hicieron valer su respeto a la Constitución”: Verónica Camino Farjat

La senadora morenista aspirante a la presidencia de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, respaldó el comunicado de la ministra Batres.

En redes sociales, condenó que “el último suspiro de la corrupción de la SCJN” fue para violar la Constitución al, según ella, ratificar intereses a los que obedecen los ministros.

“Sólo dos ministras, Loretta Ortiz y Lenia Batres, hicieron valer su respeto a la Constitución. Los demás votaron por ratificar Magistraturas Locales obtenidas inconstitucionalmente y además, permitir que su periodo termine en 2036 cuando que deberían ir a elección en 2027. Y sí, los espurios fueron nombrado por panistas”, condenó.

