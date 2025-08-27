Más Información

Tropas terrestres israelíes asaltaron el miércoles un sitio en cerca de la capital Damasco que ya había sido bombardeado ese día y el día anterior, informaron medios estatales sirios.

atacó el martes el sitio cerca de Kesweh, en las afueras de Damasco, matando a seis soldados sirios, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, y bombardeó la zona de nuevo el miércoles, según la televisión estatal.

Una fuente gubernamental citada por la agencia de prensa oficial siria SANA dijo que soldados sirios encontraron "dispositivos de vigilancia y escucha" en la zona antes de los ataques israelíes del martes.

Un funcionario del ministerio de Defensa libanés declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, que al menos tres ataques israelíes tuvieron como objetivo una antigua base militar en Tal Maneh, cerca de Kesweh.

Luego del segundo ataque del miércoles, SANA informó que tropas israelíes fueron enviadas por aire a la zona para llevar a cabo una incursión, "cuyos detalles aún se desconocen, en medio de continuos vuelos de reconocimiento intensivos".

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido y que cuenta con una red de fuentes en el terreno, informó que el sitio contenía armas utilizadas por el grupo armado libanés , respaldado por y uno de los principales aliados del ex gobernante sirio Bashar al Asad.

El Observatorio afirmó que el ataque terrestre israelí fue el primero de este tipo desde la caída de Asad en una ofensiva rebelde liderada por islamistas en diciembre de 2024.

Israel ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria desde la caída de Asad y ha ocupado gran parte de una zona desmilitarizada patrullada por la en el lado sirio de la línea de armisticio entre ambos países.

En paralelo, también ha iniciado conversaciones con las autoridades provisionales de Damasco.

