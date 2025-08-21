Más Información

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves que las fuerzas del Comando Central eliminaron a un alto mando de el pasado 19 de agosto, en el norte de Siria, durante una operación en tierra.

El alto mando asesinado fue identificado como un actor clave dentro del grupo terrorista de ISIS por supuestamente estar implicado en la planificación de atentados en Siria e Irak, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, agregó que el objetivo eliminado, cuyo nombre no fue revelado, también era una pieza "financiera clave" del grupo terrorista.

La información agrega que ISIS sigue siendo considerado como una "amenaza activa para las fuerzas militares de EU y la coalición que opera en la zona, así como para el gobierno sirio que busca "estabilizar el territorio tras años de conflicto".

desa/mgm



