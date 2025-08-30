La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó el viernes nuevas imágenes del ataque de Hamas en 2023, en las que se muestra la casa de la familia Taasa en Netiv HaAsara, una comunidad justo al norte de Gaza.

En el video, Sabine Taasa —cuyo esposo e hijo mayor murieron en los ataques del 7 de octubre— está de pie junto al primer ministro de Israel, mientras él presenta el clip.

“Destruiremos a Hamas, traeremos a nuestros rehenes a casa, porque recordamos el 7 de octubre, y ustedes también deberían hacerlo”, declara Netanyahu en el segmento pregrabado. Aunque Netanyahu dice que el video nunca se ha mostrado públicamente, partes del mismo fueron difundidas por el Canal 12 de Noticias de Israel en marzo de 2024.

En la ofensiva, terroristas liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, en su mayoría civiles. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, de los cuales al menos 26 han sido confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Franja de Gaza. Foto: EFE

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 62 mil personas, según el Ministerio de Salud de la Franja.

El gobierno de Israel ha pedido a los medios que no transmitan ni distribuyan el video dentro de Israel “por respeto a los deseos de la familia”.

No se ha dado alguna razón sobre por qué la Oficina del Primer Ministro decidió publicar el video ahora, pero sucede mientras Israel enfrenta la condena internacional por su planificado asalto a la Ciudad de Gaza y pocos días después de que una iniciativa respaldada por la ONU declarara oficialmente hambruna en el norte de Gaza, reportó CNN.

