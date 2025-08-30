Más Información

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Nuevos ministros afinan proceso de instalación de la nueva Corte; designarán a integrantes del Órgano de Administración Judicial

Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza

Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

¡Todo listo! 15 mil policías vigilarán el regreso a clases este lunes 1 de septiembre en CDMX; Brugada desea éxito a estudiantes

Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

La oficina del primer ministro publicó el viernes nuevas imágenes del ataque de Hamas en 2023, en las que se muestra la casa de la familia Taasa en Netiv HaAsara, una comunidad justo al norte de .

En el video, —cuyo esposo e hijo mayor murieron en los ataques del 7 de octubre— está de pie junto al primer ministro de Israel, mientras él presenta el clip.

“Destruiremos a Hamas, traeremos a nuestros rehenes a casa, porque recordamos el 7 de octubre, y ustedes también deberían hacerlo”, declara Netanyahu en el segmento pregrabado. Aunque Netanyahu dice que el video nunca se ha mostrado públicamente, partes del mismo fueron difundidas por el Canal 12 de Noticias de Israel en marzo de 2024.

En la ofensiva, terroristas liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, en su mayoría civiles. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, de los cuales al menos 26 han sido confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Franja de Gaza. Foto: EFE
Franja de Gaza. Foto: EFE

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 62 mil personas, según el Ministerio de Salud de la Franja.

El gobierno de Israel ha pedido a los medios que no transmitan ni distribuyan el video dentro de Israel “por respeto a los deseos de la familia”.

No se ha dado alguna razón sobre por qué la Oficina del Primer Ministro decidió publicar el video ahora, pero sucede mientras Israel enfrenta la condena internacional por su planificado asalto a la Ciudad de Gaza y pocos días después de que una iniciativa respaldada por la ONU declarara oficialmente hambruna en el norte de Gaza, reportó CNN.

