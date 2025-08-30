El Cairo.- Los hutíes dijeron que un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes en la capital de Yemen, Saná, el funcionario hutí de mayor rango muerto en la campaña israelí-estadounidense contra los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed al-Rahawi murió en un ataque el jueves en Saná junto con varios ministros, según informaron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, añadió el comunicado sin proporcionar más detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlado por los hutíes durante un "taller de rutina realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado", según el comunicado de los hutíes.

Lee también Israel lanza ataques contra la capital de Yemen; petrolera, entre los blancos

El ataque israelí del jueves ocurrió mientras la cadena de televisión, propiedad de los rebeldes, transmitía un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder reservado del grupo rebelde, en el que compartía información actualizada sobre los últimos acontecimientos en Gaza y prometía represalias contra Israel. Altos cargos hutíes solían reunirse para ver los discursos pregrabados de al-Houthi.

El jueves, el ejército israelí afirmó haber alcanzado con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, Yemen. El ejército no hizo comentarios inmediatos sobre el anuncio del sábado sobre el asesinato del primer ministro.

El primer ministro, originario de la provincia sureña de Abyan, fue aliado del expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la prolongada guerra civil. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Al-Rahawi es el funcionario hutí de mayor rango asesinado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval en respuesta a los ataques con misiles y aviones no tripulados de los rebeldes contra Israel y contra barcos en el mar Rojo.

Lee también Los houthies y su guerra contra Israel: los límites al cese al fuego de mayo

Los hutíes lanzaron una campaña contra barcos en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, afirmando que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Sus ataques de los últimos dos años han trastornado el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde transitan alrededor de un billón de dólares en mercancías al año.

En mayo, la administración Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de que se pusieran fin a los ataques contra buques. Sin embargo, los rebeldes afirmaron que el acuerdo no incluía la suspensión de los ataques contra objetivos que consideraban aliados con Israel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc