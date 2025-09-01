El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos.

Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional".

A fines de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU, que se llevará a cabo del 9 al 23 de septiembre en Nueva York.

Más de 10 países occidentales han llamado a otras naciones a hacer lo mismo.

La ministra delegada de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, dijo en Roma que reconocer un Estado palestino "no es simbólico" pues ofrece "una perspectiva de futuro".

"Hablamos sobre el reconocimiento del Estado palestino, y claramente indiqué que este reconocimiento no es simbólico. El reconocimiento del Estado palestino nos da una perspectiva de futuro", dijo a la prensa después de un encuentro con el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Nos muestra que preservamos la solución de dos Estados, erosionada desde hace tiempo. Envía también un mensaje claro: la única solución es reconocer un Estado palestino que vive en paz y seguridad al lado del Estado de Israel", subrayó.

