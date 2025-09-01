La Haya. La mayor organización profesional de expertos que estudian el genocidio afirmó el lunes que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

La determinación de la Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que cuenta con alrededor de 500 miembros en todo el mundo, incluidos varios expertos en el Holocausto, podría servir para aislar aún más a Israel en la opinión pública global y se suma a un creciente coro de organizaciones que han utilizado el término para describir las acciones de Israel en Gaza. Israel ha rechazado la acusación y calificó la resolución como una “vergüenza para la profesión legal”.

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", según la resolución del grupo, que fue apoyada por el 86% de los que votaron. La organización no divulgó los detalles específicos de la votación.

Lee también Flotilla Global Sumud a Gaza regresa a puerto; tormenta en España retrasa misión humanitaria

Melanie O’Brien, presidenta de la organización y profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Australia Occidental, afirmó a The Associated Press que "las personas que son expertas en el estudio del genocidio pueden ver esta situación por lo que es".

En el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, milicianos liderados por Hamás mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, de los cuales Israel cree que alrededor de 20 están vivos.

En la ofensiva de Israel desde el 7 de octubre de 2023, grandes extensiones de Gaza han sido arrasadas y la mayoría de los dos millones de habitantes del territorio han sido desplazados. Más de 63 mil palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero señala que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Los combatientes palestinos de Hamas aseguran un área antes de entregar rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

El Ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamas y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa las cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

La resolución de los expertos acusó a Israel de crímenes, incluidos "ataques indiscriminados y deliberados contra civiles e infraestructura civil" en Gaza e instó a Israel a “cesar inmediatamente todos los actos que constituyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra los palestinos en Gaza”.

Comienza con un reconocimiento de que el ataque de Hamas "constituye crímenes internacionales".

El genocidio fue codificado en una convención de 1948 creada tras los horrores del Holocausto que lo define como actos "cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Naciones Unidas y muchos países occidentales han señalado que sólo un tribunal puede dictaminar si se ha cometido el crimen. Un caso contra Israel ha sido presentado ante el máximo tribunal de la ONU.

Lee también EU vive protestas masivas en el Día del Trabajo; acusan a Trump de favorecer a los ricos

Israel, fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, en el que unos seis millones de judíos europeos fueron asesinados, ha negado vehementemente que esté cometiendo genocidio.

"La IAGS ha establecido un precedente histórico: por primera vez, 'Expertos del Genocidio' acusan a la propia víctima de genocidio, a pesar del intento de genocidio de Hamas contra el pueblo judío", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado, en el que calificó la resolución de una "vergüenza para la profesión legal".

Argumenta que Hamas está prolongando la guerra al no rendirse y liberar a los rehenes. En los últimos días, comenzó las etapas iniciales de una nueva ofensiva y declaró a Ciudad de Gaza como zona de combate.

Israel reanuda bombardeos sobre la Franja de Gaza, que ha dejado más de 400 muertos anunció el Ministerio de Sanidad. Foto: AFP

El grupo de expertos, fundado en 1994, ha sostenido previamente que el trato de China a la minoría musulmana uigur y la brutal represión de Myanmar contra los musulmanes rohinya cumplen con el umbral de genocidio.

En 2006, la organización sostuvo que las declaraciones del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, en las que pedía que Israel fuera "borrado del mapa", tenían "intención genocida".

En julio, dos destacados grupos de derechos israelíes, B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel, afirmaron que su país está cometiendo genocidio en Gaza. Las organizaciones no reflejan el pensamiento dominante en Israel, pero fue la primera vez que organizaciones locales dirigidas por judíos hicieron tales acusaciones.

Grupos internacionales de derechos humanos también han formulado la acusación.

Lee también Plan de Trump para Gaza prevé desplazar a todos los palestinos; territorio se convertiría en centro turístico, reportan medios

Por su parte, Sudáfrica ha acusado a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio en la Corte Internacional de Justicia, una acusación que Israel rechaza.

El tribunal no tiene una fuerza policial para implementar sus fallos, pero si una nación cree que otro miembro no ha cumplido con una orden de la CIJ, puede informar de ello al Consejo de Seguridad de la ONU.

El Consejo tiene herramientas que van desde sanciones hasta autorizar medidas militares, pero todas las acciones requieren el apoyo de al menos nueve de las 15 naciones del Consejo de Seguridad y ningún veto de un miembro permanente: Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que no cree que se esté produciendo un genocidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm