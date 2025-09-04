Víctima de secuestro señala a Israel Vallarta como líder de Los Zodiaco; lo sigo reconociendo "sin temor a equivocarme", acusa

Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro acusó a Israel Vallarta de ser el líder de la banda (Los Zodiaco) quién lo privó de la libertad.

“Sigo reconociendo, y sin temor a equivocarme, a Israel Vallarta como el líder de la banda que me secuestró, él tiene las manos manchadas de sangre", declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Comentó que siente impotencia ante la difusión que se le está dando a Israel Vallarta "le están dando la credibilidad a un delincuente", señaló, esto después de que Vallarta quedará en libertad el pasado 1 de agosto de 2025, después de 20 años de prisión.

Elizalde emitió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde expresó su preocupación tras la liberación de Vallarta y la cobertura que han hecho los medios de comunicación respecto al caso.

En la misiva señaló que tras su secuestro aún enfrenta las secuelas y que durante todo el proceso se mantuvo firme en sus declaraciones, identificando plenamente a Israel Vallarta como el responsable de su secuestro.

Añadió que los errores de las autoridades en el procedimiento no deben utilizarse en contra de las víctimas, quienes padecen las consecuencias del crimen.

"Por esta razón. Me preocupa profundamente que una persona señalada o identificada por estos delitos haya quedado en libertad y, aún más, que hoy pretenda aspirar a un cargo público en el Senado de la República", se lee en la carta enviada a Presidencia.

Asimismo, hizo un llamado a los actores y partidos políticos para que no se olviden de las víctimas: "No es justo que por los errores de las autoridades, seamos nosotros y nuestras familias quienes continuemos pagando las consecuencias (...) Con el corazón en la mano, le pido Presienta que esté de nuestro lado y que nos ayude a garantizar que la justicia en México no sea un privilegio", escribió.

Al ser cuestionado por las declaraciones de Vallarta donde señala a Elizalde de cambiar sus declaraciones, contestó que no cambió sus declaraciones.

"Desde que salió de prisión no salió como una persona atemorizada el se arrepiente de saber en qué falló, al momento que salió con el gusto de venganza (...) el directamente se fue contra Loret de Mola", dijo para Radio Formula.

Añadió que desde que Vallarta salió de prisión ya tenía "un sketch" para presentarse a los medios de comunicación y que estos lo "alzaran", por lo que insistió en sus esperanzas de que la Presidenta tomará en cuenta la carta que le envió.

