La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 4 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó debido a que los homicidios han aumentado en Cajeme, Sonora, se alista un plan especial por parte del Gabinete de Seguridad federal para disminuir los delitos en ese municipio. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Se avanza en plan de la zona oriente del Edomex para proporcionar agua potable y evitar inundaciones: Conagua

Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, informó que se avanza en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México para rehabilitar pozos para proporcionar agua potable, así como desazolvando ríos para evitar inundaciones. Foto: Berenice Fragoso / EL UNIVERSAL

Sheinbaum va por poner orden en concesiones de agua; “no solo es seguir haciendo obras”, dice

Al admitir que al expresidente Andrés Manuel López Obrador ya no le dio tiempo, Sheinbaum Pardo informó que su gobierno va por poner orden en las concesiones de agua en el país. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Reconoce Sheinbaum a Marco Rubio por admitir responsabilidad de EU en tráfico de armas

Luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció a Marco Rubio por admitir la responsabilidad de su país en el tráfico de armas. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum descarta que le hayan pedido la entrada de agentes de EU a territorio nacional

Luego de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la cual catálogo como "cordial", la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que le hayan pedido la entrada de agentes estadounidenses en territorio nacional, para el combate de narcotraficantes. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum recibe hoy a familiares de los 43 de Ayotzinapa para entregarle avances de las investigaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy por la tarde se reunirá en Palacio Nacional con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y en donde se les entregarán avances de las investigaciones, entre ellas, análisis de llamadas telefónicas durante su desaparición y en días posteriores. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum plantea a Rubio la entrega de información de la captura de "El Mayo" Zambada

La Mandataria federal dijo que le planteo a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que se entregué a México información del caso de Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Sheinbaum no reporta “daños graves” por huracán Lorena; pide información a Protección Civil

La presidenta Sheinbaum Pardo no reportó “daños graves” por el huracán Lorena; mientras el fenómeno avanza en la Península de Baja California. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum rechaza que se esté obligando a burócratas a comprar "cachitos" de la lotería; "Nadie está obligado", afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se esté obligando a funcionarios del gobierno federal a comprar boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” Moreno por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que por lo pronto no está en la agenda una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras la visita que hizo a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot