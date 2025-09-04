Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

La presidenta indicó que por lo pronto no está en la agenda una reunión con el mandatario estadounidense , tras la visita que hizo a México el secretario de Estado de Estados Unidos,

“No ha sido tema todavía, no está, digamos, en la agenda pronto”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal aprovechó para arremeter contra la oposición por desear que le vaya mal, ante el encuentro que tuvo con Rubio. Además, llamó ridículo al senador y líder nacional del PRI, por haber viajado a Washington a denunciar una “narcodictadura comunista”.

Lee también

“Ayer otra vez, Alito allá en Washington. ¡Fíjense nada más, hasta hacen el ridículo, la verdad! Allá diciendo: `es que el gobierno de México está vinculado con los narcos´. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay”, comentó al también señalar al panista Roberto Gil Zuarth.

Aseveró que la reunión con Marco Rubio “salió muy bien”, además que hay colaboración y cooperación con respeto a la soberanía y la territorialidad.

“Se está trabajando muy bien (...) O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia, pero ayer se les cayó el teatrito”, declaró.

Lee también

“¿No les parece ridículo? Así el ridiculazo que hizo (Alito Moreno)”, agregó.

Evitó comentar sobre personas manifestantes que pidieron a Marco Rubio “rescatar” a México, a su llegada al encuentro con la titular del Ejecutivo a Palacio Nacional.

Reiteró que hay mucho respeto entre ambos gobiernos: “Nosotros tenemos muy claros nuestros principios, nunca vamos a negociar nuestros principios y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, eso es innegociable”.

Lee también

“Y al mismo tiempo en los temas de también bajo principios de reciprocidad y que nos veamos como iguales. No tiene por qué un país sentirse superior al otro una relación de iguales en la que cooperamos y colaboramos”, añadió al destacar que se ha comunicado con Trump 14 veces.

Apuntó que en la reunión con Rubio planteó que se busca el reconocimiento de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y contribuyen.

“Creo que estamos llegando a un buen acuerdo en lo comercial”, afirmó Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses