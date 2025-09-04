Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que por lo pronto no está en la agenda una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, tras la visita que hizo a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“No ha sido tema todavía, no está, digamos, en la agenda pronto”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal aprovechó para arremeter contra la oposición por desear que le vaya mal, ante el encuentro que tuvo con Rubio. Además, llamó ridículo al senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por haber viajado a Washington a denunciar una “narcodictadura comunista”.

“Ayer otra vez, Alito allá en Washington. ¡Fíjense nada más, hasta hacen el ridículo, la verdad! Allá diciendo: `es que el gobierno de México está vinculado con los narcos´. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay”, comentó al también señalar al panista Roberto Gil Zuarth.

Aseveró que la reunión con Marco Rubio “salió muy bien”, además que hay colaboración y cooperación con respeto a la soberanía y la territorialidad.

“Se está trabajando muy bien (...) O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia, pero ayer se les cayó el teatrito”, declaró.

“¿No les parece ridículo? Así el ridiculazo que hizo (Alito Moreno)”, agregó.

Evitó comentar sobre personas manifestantes que pidieron a Marco Rubio “rescatar” a México, a su llegada al encuentro con la titular del Ejecutivo a Palacio Nacional.

Reiteró que hay mucho respeto entre ambos gobiernos: “Nosotros tenemos muy claros nuestros principios, nunca vamos a negociar nuestros principios y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, eso es innegociable”.

“Y al mismo tiempo en los temas de cooperación y colaboración, también bajo principios de reciprocidad y que nos veamos como iguales. No tiene por qué un país sentirse superior al otro una relación de iguales en la que cooperamos y colaboramos”, añadió al destacar que se ha comunicado con Trump 14 veces.

Apuntó que en la reunión con Rubio planteó que se busca el reconocimiento de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y contribuyen.

“Creo que estamos llegando a un buen acuerdo en lo comercial”, afirmó Sheinbaum.

