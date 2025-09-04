Más Información
Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones
Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto
Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa
Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma
Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe
EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa
Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado
Washington.— El gobierno de Estados Unidos aseguró ayer que volverá a atacar militarmente a los cárteles de la droga, como ya hizo con la lancha que destruyó el martes en aguas del mar Caribe proveniente de Venezuela, y justificó que sólo eliminándolos conseguirá proteger a su país de la amenaza del narcotráfico.
“Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, un día después de confirmar el ataque en el sur del Caribe contra una lancha supuestamente vinculada al Tren de Aragua, en la que murieron 11 personas.
Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Rubio expresó que interceptar los cargamentos de droga “ya no funciona”. Que, si acaso, los narcos pierden en estas operaciones 2% de lo que estiman ganar y que, incluso, ya lo tienen considerado.
Dijo que ataques directos, como el ocurrido el martes en el Caribe, “pueden volver a pasar. Puede estar pasando en este momento. Que no quede duda, que estos grupos que han usado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad”. Insistió en que “si vas en una lancha con drogas, representas una amenaza a la seguridad de EU”, y que el presidente Trump decidió que “las eliminará, que las atacará de manera directa”.
Trump aseguró a su vez que Venezuela creó a Estados Unidos un “tremendo problema” con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: “no vamos a consentirlo más”. “No lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán [el transporte de drogas]. Cuando vean ese video, van a decir: ‘Mejor no hacemos esto’”, prosiguió.
Más temprano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en Fox & Friends que el ataque podría marcar el inicio de una campaña contra los cárteles venezolanos.
El jefe del Pentágono afirmó que quienes encabezaron la operación contra el bote “sabían exactamente quién estaba en ese barco” y “exactamente lo que estaban haciendo”.
El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, insistió en que EU “inventó” el presunto ataque. “Es lo último que se inventaron”, dijo, para lo que “han intentado siempre: un cambio de régimen en Venezuela. Anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”.