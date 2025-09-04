Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Washington.— El gobierno de Estados Unidos aseguró ayer que volverá a atacar militarmente a los cárteles de la droga, como ya hizo con la lancha que destruyó el martes en aguas del mar Caribe proveniente de Venezuela, y justificó que sólo eliminándolos conseguirá proteger a su país de la amenaza del narcotráfico.

“Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, un día después de confirmar el ataque en el sur del Caribe contra una lancha supuestamente vinculada al Tren de Aragua, en la que murieron 11 personas.

Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Rubio expresó que interceptar los cargamentos de droga “ya no funciona”. Que, si acaso, los narcos pierden en estas operaciones 2% de lo que estiman ganar y que, incluso, ya lo tienen considerado.

Dijo que ataques directos, como el ocurrido el martes en el Caribe, “pueden volver a pasar. Puede estar pasando en este momento. Que no quede duda, que estos grupos que han usado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad”. Insistió en que “si vas en una lancha con drogas, representas una amenaza a la seguridad de EU”, y que el presidente Trump decidió que “las eliminará, que las atacará de manera directa”.

Trump aseguró a su vez que Venezuela creó a Estados Unidos un “tremendo problema” con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: “no vamos a consentirlo más”. “No lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán [el transporte de drogas]. Cuando vean ese video, van a decir: ‘Mejor no hacemos esto’”, prosiguió.

Más temprano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en Fox & Friends que el ataque podría marcar el inicio de una campaña contra los cárteles venezolanos.

El jefe del Pentágono afirmó que quienes encabezaron la operación contra el bote “sabían exactamente quién estaba en ese barco” y “exactamente lo que estaban haciendo”.

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, insistió en que EU “inventó” el presunto ataque. “Es lo último que se inventaron”, dijo, para lo que “han intentado siempre: un cambio de régimen en Venezuela. Anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio