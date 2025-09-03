Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró que los cárteles de la droga son una amenaza para ambos países, y reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentar a los grupos narcoterroristas, designados por el mandatario Donald Trump.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), junto al canciller Juan Ramón de la Fuente tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Marco Rubio destacó la “cooperación histórica en materia de seguridad” y reafirmó “la guerra” a los grupos de la delincuencia, luego del ataque registrado de autoridades estadounidense contra el Tren de Aragua en el mar Caribe, que dejó al menos 11 presuntos narcotraficantes fallecidos.

“Queda mucho por hacer. Los cárteles son una amenaza para Estados Unidos y México, y por eso que tiene lógica trabajar en conjunto”, expresó al calificar su visita a territorio mexicano como “sumamente productiva”.

Adelantó que habrá más visitas a México “porque queda trabajo por hacer en conjunto”.

De la Fuente y Rubio destacaron el establecimiento de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a acciones para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

Sin dar detalles sobre las acciones acordadas entre México y Estados Unidos porque “los cárteles leen la prensa”, el funcionario estadounidense destacó la inteligencia y coordinación que existe entre ambos países.

“Con este nuevo programa de cooperación vamos a ver en los próximos meses más y mejores resultados”, aseveró el secretario de Estado al resaltar que siempre ha existido cooperación de las agencias policiacas; además que se cuenta con inteligencia, cooperación y capacidades.

Sobre las acciones contra el Tren de Aragua, Marco Rubio indicó que su país, desde hace muchos años, ha creado unidades de inteligencia que permite detener embarcaciones en aguas internacionales.

Señaló que la información determinó que era una embarcación con drogas: “Esto va a suceder otra vez”. Sentenció que el presidente de Estados Unidos “va a librar guerra contra organizaciones narcoterroristas”.

Acusó que estos cárteles han usado rutas marítimas por años: “Sabemos que vienen y los interceptamos”. Denunció además que están ganando miles de millones de dólares.

Justificó que Trump usó la fuerza contra el tren de Aragua para proteger a Estados Unidos. “No van a poder seguir actuando con integridad”, declaró.

Expresó Marco Rubio su preocupación por el uso de armas no convencionales de los cárteles, como minas terrestres y tecnología en drones.

Con esta visita, Marco Rubio indicó que México y Estados Unidos llegaron a un nivel de cooperación que no se había visto antes. Agregó que se respeta la integridad y soberanía de ambos países, y se dan resultados concretos como el traslado de 55 delincuentes que se les pidió al gobierno de México. “Una operación difícil”, reconoció.

Refirió que con el trabajo entre ambas naciones, han disminuido las cifras de la migración en sus niveles más bajos, además que se abate el tráfico de armas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente agradeció a Rubio y a su equipo “por el buen trabajo” con México de los últimos meses que permitió una reunión cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rumbo a “una ruta bien definida para ver hacia adelante”.

Ratificó el secretario de Relaciones Exteriores la buena relación que existe y continuará con Estados Unidos.

Llegamos a un buen entendimiento para darle forma a la cooperación que se sustenta en respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza mutua y cooperación coordinada sin subordinación, dijo el canciller.

Destacó el mecanismo de coordinación de alto nivel alcanzado para evaluar avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

De la Fuente hizo referencia al comunicado conjunto entre de México y Estados Unidos, que reafirmaron la cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”, destacó.

Resaltó el canciller que los dos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

