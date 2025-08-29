SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la seguridad en nuestro país es un tarea exclusiva de las autoridades mexicanas, esto, en respuesta a las declaraciones de Ted Cruz sobre aceptar la "oferta" de Estados Unidos para combatir los cárteles de droga.

A través de una nota informativa publicada este viernes 29 de agosto, la SRE señaló que la Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

“Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable”, dijo la dependencia.

Expresó que en las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses, sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación, como lo estableció claramente la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo anterior fue compartido directamente con el senador Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, en la reunión sostenida esta mañana en la Cancillería de México”, establece la SRE.

¿Qué dijo Ted Cruz sobre el combate de los cárteles de las drogas de EU en México?

Durante una conferencia de prensa del senador Ted Cruz explicó, que el objetivo central es que exista coordinación entre ambos países para avanzar en un objetivo compartido, y puntualizó que "México debería aceptar nuestra oferta como amigos".

"Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido. Así, mi mensaje al gobierno de México es aceptar nuestra oferta como amigo", declaró desde la embajada de los Estados Unidos en México.

El congresista norteamericano señaló que sí es necesario que los Estados Unidos ayuden a México a combatir el narcotráfico y a reforzar las fronteras. Ted Cruz recordó que el gobierno norteamericano ya ayudó a Colombia y apoya a El Salvador en su combate al crimen.

"Las fronteras abiertas enriquecen a los carteles, han hecho daños masivos a la gente de México. Por eso decimos; "Nos asociaremos contigo de la mano, saca los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que el pueblo de México esté más seguro", expresó.

