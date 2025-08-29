Más Información

Cae en Guerrero Gabriel "N", objetivo prioritario de EU; es ligado a un feminicidio, robo y fraude

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.

A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que el hombre fue capturado en un operativo realizado en y está relacionado con varios delitos, entre ellos un feminicidio y robo.

Además, Gabriel “N” está relacionado con disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.

El operativo fue hecho por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en esta entidad.

Noticias según tus intereses