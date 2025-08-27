Estados Unidos nunca olvida cuando hay un atentado contra alguien que pertenece a las instituciones de ese país, consideró el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, en el programa Con los de Casa junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela.

"Mucho personal norteamericano repite esta frase: Estados Unidos no olvida cuando hay un atentado contra alguien que pertenece a las instituciones de ese país. Así sean 40 años, van por esa persona. Es evidente que Estados Unidos nunca olvida", mencionó.

Debido a la aceptación de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada, Rivas aseveró que si algo valoran en EU es que siempre se les diga la verdad, sin importar que ésta sea desagradable, ya que, dijo, nunca van a perdonar una mentira.

Por tanto, retomó que desde el gobierno estadounidense, en boca del presidente Donald Trump y la dupla Pam Bondi y Terry Cole, se ha hablado abiertamente de que México está "gobernador por los cárteles".

"Al mismo tiempo que dicen que la Presidenta (Claudia Sheinbaum) es maravillosa, han mencionado que le tiembla la mano con los cárteles", contrastó.

En consecuencia, subrayó que con la aceptación de culpabilidad del capo, excabecilla del Cártel de Sinaloa, sí se verán acciones en contra de "dos o tres personalidades relevantes" de la política nacional: algunos, estimó, de la administración actual, pero otras de gestiones anteriores al gobierno de Morena.

De acuerdo con el director general de Observatorio Nacional Ciudadano, acciones como el nombramiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visibilizan cuál será el rigor de la relación bilateral:

"Coloco un experto en seguridad, que ha estado en la región combatiendo grupos delictivos. No te vamos a poner a alguien a modo; es un mensaje de te estamos poniendo a alguien que puede colaborar", mencionó.

Finalmente, vaticinó que desde el gobierno de Trump continuarán las presiones hacia la administración de Claudia Sheinbaum, desde el "juego" de los aranceles, la cancelación de visas y los señalamientos públicos en una era que, consideró, es ya muy diferente a la política tradicional.

