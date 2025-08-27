La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no establecen relaciones de contubernio con nadie, y aseguró que no se encubrirá a nadie, incluidos políticos, funcionarios o elementos de las Fuerzas Armadas, que pudieran estar involucrados con el crimen organizado o que se compruebe que recibió sobornos por parte del Ismael "El Mayo" Zambada.

La Mandataria federal señaló que al día de hoy no se tiene ninguna prueba contra algún servidor público, miembro del Ejército y de la Marina, que haya sido sobornado por el fundador del Cártel de Sinaloa.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, y si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación, pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ninguno, ni servidor público, miembro del Ejército y de la Marina. Si se llegara a encontrar, no se va a cubrir a nadie", aseveró la Mandataria federal.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que no existen señalamientos en México contra políticos, militares o marinos por presuntamente haber sido sobornados por "El Mayo".

"Respecto a estas investigaciones sobre que políticos, policías y militares hayan recibido sobornos por parte de los narcotraficantes, en este caso `El Mayo´ Zambada, ¿tienen ustedes datos de que militares hayan recibido estos sobornos, políticos o policías como él lo declaró?", se le preguntó.

“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron autoridades locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo (de delitos). Si llegara a haber una investigación lo trabajamos con las instituciones correspondientes.

“Pero normalmente en las detenciones e involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías estatales y municipales”, apuntó el funcionario.

“¿Funcionarios públicos, políticos?“, se le insistió.

“Al momento no, pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia, se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quién tuviéramos que detener“, respondió.

