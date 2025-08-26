Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Después de la polémica del supuesto cambio de residencia de la esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció que considera a Beatriz Gutiérrez Müller como candidata a ocupar su rectoría.

De acuerdo con una convocatoria distribuida por la BUAP y publicada por EL UNIVERSAL Puebla, Gutiérrez Müller es considerada como una de las nueve propuestas a encabezar la institución.

La escritora e investigadora tiene agendada una entrevista mañana, miércoles 27 de agosto, a las 13:45 de la tarde, donde podrá expresar si tiene interés de encabezar la BUAP y, en caso de que sí, presentar la documentación correspondiente el jueves 28.

Otras candidatas y candidatos, propuestas y propuestos por el alumnado, son Laura Alicia Barroso, César Ricardo Cansino, María Lilia Cedillo -la cual actualmente ocupa el cargo-, Eloisa Shengli Chilian, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Zepeda.

De acuerdo con el reglamento interno, luego de las entrevistas, las campañas comenzarán el viernes 29 de agosto, acabarán el martes 2 de septiembre y la jornada electoral se celebrará el miércoles 10 del mismo mes; los resultados se darán a conocer el 13 de septiembre.

Hasta el momento, Beatriz Gutiérrez Müller no ha dado compartido alguna información acerca de la consideración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde es docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (HCSyH) "Alfonso Vélez Pliego".

Polémica del cambio de residencia a España

A mediados de agosto, el diario español ABC dio a conocer que presuntamente Gutiérrez Müller se había cambiado de casa con su hijo Jesús Ernesto al barrio La Moraleja, en Madrid, España.

Ante la noticia, la Doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa publicó un comunicado en su cuenta de X el pasado lunes 18 de agosto, en el cual negó esta información.

"Me dedico, desde haca décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto".

Agregó que el fin de semana acudió a Palenque, Chiapas, con el fin de ver al extitular del Ejecutivo Federal. "¿Quieren más aclaraciones?", concluyó.

