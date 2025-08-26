En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, se advirtió de un aumento de apuestas ilegales, algunas relacionadas con la delincuencia organizada.

¿En qué actividades podría involucrarse el crimen organizado durante el Mundial 2026, según la ONU?

“México, como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pronto tendrá los ojos del mundo puestos en sus estadios. Junto a esta oportunidad histórica para la unidad, el crecimiento económico y la fiesta, lamentablemente, también vendrán graves riesgos, entre estos:

Manipulación de competencias

Apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada

Advirtió Ronan O’Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de UNODC.

Para evitar la corrupción y la manipulación de competencias, entre otros delitos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) imparte un taller en México para fortalecer los esfuerzos destinados a proteger la Copa FIFA 2026.

La UNODC señaló a la manipulación de competencias y la corrupción como "amenazas globales para el deporte", que pueden afectar a cualquier disciplina, país o nivel de competencia: "Estos fenómenos cada vez son más explotados por los grupos de la delincuencia organizada".

El riesgo de corrupción ha crecido junto con la globalización del deporte, lo que puede afectar la confianza de la población, señala el Informe Global del UNDOC sobre Corrupción en el Deporte.

La Copa, señaló la UNDOC, representa una oportunidad para reforzar las medidas de prevención e investigación, no solo para el torneo, sino también como catalizador para mejorar la integridad deportiva en toda la región.

Sobre un crecimiento de los mercados de apuestas ilegales, refirió que es difícil cuantificarlos debido a su naturaleza clandestina, y se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance.

em/bmc