El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que respetará la decisión de que el Partido Acción Nacional (PAN) asuma la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de la legislatura, a partir del próximo 1 de septiembre.

En conferencia de prensa al término de la reunión plenaria del grupo parlamentario del Verde en el Senado, Carlos Alberto Puente, coordinador del partido en San Lázaro, explicó que su bancada llegó a la Cámara como la segunda fuerza política y que, mediante acuerdos estratégicos con Morena y el Partido del Trabajo, un grupo de diputados decidió integrarse al bloque mayoritario para garantizar la conducción de la Junta de Coordinación Política durante los primeros tres años.

“Este fue un proceso abierto, y la decisión de algunos diputados de migrar al Grupo Parlamentario de Morena permitió respaldar al gobierno federal y avanzar en sus iniciativas de ley. Nosotros seguimos abiertos a todas y todos, pero no hay intención de modificar esa estrategia”, subrayó.

El legislador destacó que, conforme al acuerdo fundacional, al PVEM le corresponderá presidir la Cámara de Diputados en el tercer año de la legislatura.

“Nosotros vamos en el sentido en que lo ha expresado también el coordinador del grupo mayoritario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Monreal, por respetar la ley y el acuerdo fundacional. Al Partido Verde, al grupo parlamentario, le correspondería el tercer año de la legislatura presidir a la Cámara de los Diputados y es en lo que nosotros estamos y nos mantenemos”, explicó.

Con esta postura, el PVEM subrayó que ratifica el cumplimiento de compromisos y garantiza la estabilidad y pluralidad en la conducción del Poder Legislativo.

