La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en una conferencia mañanera que pudiera ser la próxima semana, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; y los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus; y Nuevo León, Samuel García, presentarán los avances en obras para el próximo Mundial de Futbol 2026, al ser estas tres entidades sedes del torneo deportivo.

A pregunta expresa en Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que ya hay muchas obras relacionadas con el Mundial que ya están terminadas.

"Cada vez más cerca el Mundial, la escuché en una mañanera decir que invitaría a la jefa de Gobierno, al gobernador de Nuevo León, y el gobernador de Jalisco, para hablar de los avances y de lo que van a lo que se está proyectando en cada uno estos lugares, ¿ya hay fecha para esa visita? ¿será aquí en la mañanera?", se le preguntó.

"Sí, aquí en la mañanera, lo está preparando, coordinando la secretaria Rosa Isela (Rodríguez, secretaria de Gobernación). Creo que ya terminaron, pues muchísimos detalles que estaban asociados al Mundial, y no sé si lo podamos hacer esta semana, sino la próxima semana ya presentamos todo lo que tiene que ver con el Mundial", respondió.

