La mañana de este jueves 21 de agosto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones sede de la Segob en punto de las 11 horas, y entre otras cosas, se abordó la agenda legislativa.

Así lo dio a conocer Monreal Ávila, luego de ser cuestionado debido a que la legislativa del Pueblo, programada a las 11 horas, quedó cancelada.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, en conferencia de prensa el pasado 25 de junio de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

"Tuve un compromiso que no pude eludir, un compromiso institucional que me impidió estar en la legislativa del pueblo. Fue una reunión amable con la Secretaria de Gobernación, hablamos de la agenda legislativa y temas distintos", declaró sin ofrecer más detalles.

Monreal da seguimiento a socavones

El líder guinda recorrió las instalaciones de la Cámara de Diputados para darle seguimiento a la reparación de dos socavones que sufrió el recinto tras las intensas lluvias de la semana pasada.

"Se están haciendo los estudios técnicos y presupuestales pero ya estamos tomando medidas correctivas de inmediato desde hace 4 o 5 días, porque si no se va a seguir deteriorando", declaró.

Ricardo Monreal explicó que los informes de protección civil confirmaron que las megagrietas ocurrieron debido a la cantidad de lluvia, la cual provocó que se tronaran algunos drenajes que ya estaban perforados por el paso del tiempo.

Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

"También se ordenó un análisis estructural de todos los pilotos que tienen a los edificios pero eso tarda más tiempo. Vamos a repararlo y lo que cueste, tendremos que sacrificar parte de los recursos para atender esas necesidades", detalló.

En paralelo, el Secretario General de la cámara baja, Mauricio Farah, explicó que la caída de internet ocurrida esta mañana, también se debe a una intermitencia provocada por lluvias.

"Hemos tenido intermitencias y estamos reconfigurando todo el sistema. Las intensas lluvias han generado distintas variaciones, ayer se fue la luz al menos tres veces y por eso estamos reconfigurando los sistemas", concluyó.

